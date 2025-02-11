Сестра Фицо могла инициировать законодательный запрет психологам критиковать ее брата, – СМИ

В конце января более 500 словацких психиатров призвали премьер-министра Роберта Фицо уйти в отставку и назвали его дружбу с Путиным "нездоровой". Несколько недель спустя генеральная прокуратура Словакии внесла поправки в закон о психологической деятельности.

В стране пытаются ограничить право психологов и психиатров публично высказывать свое мнение, а этому могла поспособствовать сестра Фицо Луция Хабадова, которая работает в прокуратуре с 2006 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dennik N.

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Прокуратура не захотела уточнить, кто причастен к изменениям в законе

В Словакии заявили, что обязанности психологов не должны быть зависимыми от каких-либо влияний.

"Мы считаем, что обязанности психологов, как и психотерапевтов, при осуществлении своей профессии, как и обязанности врачей, адвокатов, прокуроров и т.д., требуют абсолютной независимости от других влияний, особенно тех, которые могут быть результатом личных интересов или внешнего давления. Независимость должна быть политической, экономической и, не в последнюю очередь, интеллектуальной", – заявили словацкие прокуроры.

В генпрокуратуре решили не уточнять, кто конкретно подготовил этот комментарий к поправке в законе.

Однако, пресс-секретарь прокуратуры подтвердила, что он был подготовлен департаментом законодательства, стратегии и конституционного права. Именно там, к слову, работает сестра Фицо.

Как отмечает Dennik N, именно она была докладчиком по этим поправкам, следовательно, и готовила комментарий.

Журналисты нашли созвучные аргументы в комментарии Хабадовой и в заметке Фицо в Facebook.

В нем словацкий премьер обвинил психологов и психиатров в "грубом злоупотреблении своим профессиональным положением в политических целях", а также в том, что они якобы отвергают основной принцип демократии и не уважают результаты выборов.