Как проходит психологическая реабилитация военнослужащих, которые возвращаются с войны с травмами

Каждый день с фронта возвращаются военные с ранениями, после которых врачи ампутируют руки или ноги. Украинским защитникам нужно принимать себя новых и адаптироваться к жизни, что иногда бывает сложно психологически.

Олег Лутчин потерял на войне обе ноги. Мужчина проходит реабилитацию в центре "Несокрушимые", в частности работает с врачом-психиатром Софией Гречух. 24 Канал поговорил со специалистом о психологическом восстановлении военнослужащих для проекта "Красота в несокрушимости".

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Как проходило психологическое восстановление Олега

Заведующая Центра ментального здоровья больницы Святого Луки София Гречух познакомилась с Олегом Лутчиным в августе прошлого года и сразу нашла с мужчиной общий язык. Говорит, что защитнику помогает восстанавливаться поддержка побратимов, жены и дочери. Несмотря на сложное ранение, военнослужащий идет к своей цели и пытается мыслить позитивно.

Я – женщина, которая никогда не воевала. Поэтому очевидно, что барьер будет всегда. Как и любой другой, я не смогу всего этого понять, потому что не имела такого опыта. Но все же нам было не сложно строить взаимоотношения,

– делится София Гречух.

Врач-психиатр вспоминает, что Олег довольно легко открывался, а она старалась как можно лучше понять, чем может ему помочь.

Олег Лутчин в центре "Несокрушимые" / Фото 24 Каналу предоставили "Несокрушимые"

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Как проходит психологическая реабилитация военнослужащих в центре "Несокрушимые"

София проводила с украинскими защитниками и групповые терапии. Она приходила к ним в палату, поскольку имеет кабинет на втором этаже, а многие ребята на креслах колесных. Обычно выбирала повседневную одежду вместо медицинской, потому что она вызывает меньше сопротивления.

Обычно мы начинали с чего-то положительного и иногда переходили к сложным моментам. Например, говорили об ужасах, о том, что их пугает в будущем, о том, что вызывает гнев. Моя основная задача была выявить те вещи, с которыми я могу помочь,

– рассказывает врач-психиатр.

Женщина говорит, что нельзя давить на пациентов, которые имеют физический или психоэмоциональный травматический опыт, иначе они будут чувствовать себя в опасности. Чаще всего София работает с военнослужащими, у которых есть проблемы со сном, ночные кошмары, раздражительность, плохое настроение или тревога. Иногда к ней обращаются и с паническими атаками и мыслями о суициде.

Часто пациенты после ампутаций имеют боли, особенно в конечностях, которых не существует, или пальцах. Когда я просила назвать от 1 до 10, насколько сильно болит, то слышала цифры 7-8 и более. То есть это невыносимая боль,

– отмечает заведующая Центра ментального здоровья больницы Святого Луки.

София Гречух отмечает, что врачи ментального здоровья могут помочь людям с различными травмами и уменьшить страдания.