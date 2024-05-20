Олег Лутчин втратив на війні обидві ноги. Чоловік проходить реабілітацію у центрі "Незламні", зокрема працює з лікарем-психіатром Софією Гречух. 24 Канал поговорив зі спеціалісткою про психологічне відновлення військовослужбовців для проєкту "Краса в незламності".

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Як проходило психологічне відновлення Олега

Завідувачка Центру ментального здоров'я лікарні Святого Луки Софія Гречух познайомилася з Олегом Лутчиним у серпні минулого року та одразу знайшла з чоловіком спільну мову. Каже, що захисникові допомагає відновлюватися підтримка побратимів, дружини та доньки. Попри складне поранення, військовослужбовець йде до своєї мети та намагається мислити позитивно.

Я – жінка, яка ніколи не воювала. Тому очевидно, що бар'єр буде завжди. Як і будь-хто інший, я не зможу всього цього зрозуміти, тому що не мала такого досвіду. Але все ж таки нам було не складно будувати взаємостосунки,

– ділиться Софія Гречух.

Лікар-психіатр пригадує, що Олег доволі легко відкривався, а вона старалася якомога краще зрозуміти, чим може йому допомогти.

Олег Лутчин у центрі "Незламні" / Фото 24 Каналу надали "Незламні"

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Як проходить психологічна реабілітація військовослужбовців у центрі "Незламні"

Софія проводила з українськими захисниками й групові терапії. Вона приходила до них у палату, оскільки має кабінет на другому поверсі, а багато хлопців на кріслах колісних. Зазвичай обирала буденний одяг замість медичного, тому що він викликає менше спротиву.

Зазвичай ми починали з чогось позитивного й інколи переходили до складних моментів. Наприклад, говорили про жахіття, про те, що їх лякає у майбутньому, про те, що викликає гнів. Моє основне завдання було виявити ті речі, з якими я можу допомогти,

– розповідає лікар-психіатр.

Жінка каже, що не можна тиснути на пацієнтів, які мають фізичний або психоемоційний травматичний досвід, інакше вони будуть відчувати себе у небезпеці. Найчастіше Софія працює з військовослужбовцями, у яких є проблеми зі сном, нічні жахіття, дратівливість, поганий настрій або тривога. Інколи до неї звертаються й з панічними атаками та думками про суїцид.

Часто пацієнти після ампутацій мають болі, особливо в кінцівках, яких не існує, або пальцях. Коли я просила назвати від 1 до 10, наскільки сильно болить, то чула цифри 7-8 і більше. Тобто це нестерпний біль,

– зазначає завідувачка Центру ментального здоров'я лікарні Святого Луки.

Софія Гречух наголошує, що лікарі ментального здоров'я можуть допомогти людям з різними травмами та зменшити страждання.