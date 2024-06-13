О наличии комплексов в российском обществе высказался 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, подчеркнув, что это является показателем того, что России нечем гордиться: ни новейшими разработками, ни культурными достижениями, ни спортивными успехами.

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Агрессивные нарративы даже в день праздника

Со всех сторон в России звучит, что ее никто и никогда не сможет победить, что ее оружие не имеет аналогов, а армия – самая мощная в мире. Политтехнолог Тизенгаузен обратил внимание, что страна-агрессор из-за нехватки успеха внутри страны постоянно сосредотачивается на других государствах и на том, что происходит именно там.

"Это комплекс. В "день России" же надо радоваться живописным просторам, новейшим разработкам, то есть чем-то своим, а не показывать фантомные боли по не украденной части чужой страны. Например, у нас люди одевают вышиванки, слушают украинскую музыку, мы не рисуем на карте, как захватим часть Венгрии, нам это и в голову не приходит", – рассуждает Тизенгаузен.

Россия движется по примеру Советского Союза

Политтехнолог напомнил, как в свое время Советский Союз пафосно рассказывал, что он победил Финляндию, забрав 11% ее территории, и это сделал гигантский Союз. Если сравнить соотношение потерь, то можно увидеть неутешительную статистику для СССР. Сейчас Россия аналогично гордится тем, что оккупировала территорию Крыма, сделав это в период, когда Украина была слабой в вопросе обороноспособности.

Это то же самое, как гордиться, что накидал кому-то слабее себя или забрал игрушку у меньшего. То, куда Путин дошел со своими войсками – это максимум, на что способна Россия. Если Украина начнет более интенсивно получать западное оружие, этот процесс пойдет в обратном направлении,

– уверен Тизенгаузен.

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