Психологическое давление России давно не действует, – Зеленский о войсках оккупанта на границе

Владимир Зеленский назвал перемещение российских войск вдоль границ Украины и увеличение их концентрации недействующим психологическим давлением со стороны оккупантов. Украинская армия готова дать отпор любой внешней силе.

Ситуацию с войсками государства-агрессора вблизи украинских границ президент прокомментировал 10 ноября в видеообращении.

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Зеленский о ситуации на границе с Россией

Глава государства отметил, что на днях появилась информация о возможном обострении "болезни" – западные партнеры предоставили информацию об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и повышении их концентрации.

В то же время, украинский лидер напомнил, что Россия продолжает распространять информацию, что это якобы Украина затягивает мирный процесс и срывает выполнение минских договоренностей.

Надеюсь, теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на нашей границе,

– подчеркнул Зеленский.

Армия готова давать отпор

Он добавил, что Украину на 8-м году войны такое поведение государства-агрессора не удивляет, ведь с 2014 года на Востоке постоянные обстрелы, взрывы, скопления и перемещения войск.

Наши спецслужбы, наша разведка владеют полной информацией. Наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно,

– подытожил президент.

Зеленский заверил, что психологическое давление со стороны России на Украину давно не действует. Политик также призвал СМИ и экспертов не распространять панику, чтобы это не сыграло на руку оккупантам.

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