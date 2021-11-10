Психологическое давление России давно не действует, – Зеленский о войсках оккупанта на границе
Источник:24 канал
Владимир Зеленский назвал перемещение российских войск вдоль границ Украины и увеличение их концентрации недействующим психологическим давлением со стороны оккупантов. Украинская армия готова дать отпор любой внешней силе.
Ситуацию с войсками государства-агрессора вблизи украинских границ президент прокомментировал 10 ноября в видеообращении.
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Зеленский о ситуации на границе с Россией
Глава государства отметил, что на днях появилась информация о возможном обострении "болезни" – западные партнеры предоставили информацию об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и повышении их концентрации.
В то же время, украинский лидер напомнил, что Россия продолжает распространять информацию, что это якобы Украина затягивает мирный процесс и срывает выполнение минских договоренностей.
Надеюсь, теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на нашей границе,
– подчеркнул Зеленский.
Армия готова давать отпор
Он добавил, что Украину на 8-м году войны такое поведение государства-агрессора не удивляет, ведь с 2014 года на Востоке постоянные обстрелы, взрывы, скопления и перемещения войск.
Наши спецслужбы, наша разведка владеют полной информацией. Наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно,
– подытожил президент.
Зеленский заверил, что психологическое давление со стороны России на Украину давно не действует. Политик также призвал СМИ и экспертов не распространять панику, чтобы это не сыграло на руку оккупантам.
Президент прокомментировал войска России на границе: смотрите видео (с 4:00)
Информация о скоплении войск России: основное
- Издание Politico недавно обнародовало новые спутниковые фотографии с украинской границы. Они якобы свидетельствуют о том, что Россия снова стягивает туда войска и технику. Ранее об этом писали и другие американские издания.
- В разведке Минобороны отметили, что по состоянию на 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и техники не было.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал распространение западными СМИ таких данных "сознательной дезинформацией".
- Впоследствии у Зеленского объяснили, что у границы произошли "не так количественные, как качественные изменения", то есть определенное усиление там продолжается.
- В СНБО считают, что Россия искусственно подпитывает конфликт с тем, чтобы поддерживать "атмосферу нервозности в Украине".