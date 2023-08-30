Псков передал эстафету: взрывы раздаются в Тульской и Брянской областях, есть угроза для Москвы

Крайне беспокойной оказалась ночь на 30 августа для россиян. Сообщается о взрывах в ряде регионов. Также жалуются на то, что дроны летят на Москву.

О взрывах в ряде регионов России активно рассказывают в местных пабликах. Понятно, что все щедро приправляется байками о якобы работе ПВО.

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Ночная атака России: что известно

Около 1 часа начали писать о том, что в Брянске слышали взрывы. По словам местных жителей, там пролетел беспилотник.

Камеры наблюдения зафиксировали взрыв в Брянске: смотрите видео

В сеть также выложили видео с камер наблюдения. На нем можно услышать мощные взрывы, которые раздаются в Брянской области.

Повторный взрыв в Брянске сняли на камеру: смотрите видео

Еще один ролик уже с комментариями местных жителей. Его сняли девушки, которые начали что-то говорить о беспилотнике. Как только они закончили предложение, раздался еще один мощный взрыв, звук которого они прерывали своим визгом.

Жители жалуются на атаку дронов в Брянске: смотрите видео

В ряде областей – план "Ковёр"

Через некоторое время стало известно, что режим "Ковер" был введен в Тульской области, а также над частью Московской, Калужской областей и Рязани. Вскоре стало известно, что над аэропортом "Внуково" в Москве закрыли воздушное пространство.

Вскоре к "Внуково" присоединились и остальные аэропорты Москвы. Известно, что в результате задерживаются все без исключения рейсы.