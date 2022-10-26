Опасная техника, работающая даже ночью: каким оружием Польша усилит ВСУ

За первые месяцы войны россияне потеряли больше танков, чем есть на вооружении Германии, Франции и Италии вместе взятых. Украина также понесла убытки, но восстанавливать запасы будет помогать Польша с мощными танками PT-91 Twardy.

О передаче для ВСУ своего основного боевого танка PT-91 Twardy объявила Польша. Это будет хорошим подкреплением на фронте.

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Выше шансы сохранить танк и экипаж

Над разработкой Twardy начали работать в 1993 году. На вооружение он стал уже в 1995 году. Практически это глубокая модернизация российского танка Т-72М1. Однако ничего общего уже сегодня между ними нет.

Польская машина имеет цифровую систему управления огнем, тепловизор и различные цифровые технологии. Кроме того, Twardy оснащен лазерным дальномером, баллистическим компьютером и разными комплектами брони. Они повышают выживаемость танка и экипажа.

Что известно о польском танке PT-91 Twardy: смотрите видео

Вражеским радарам трудно найти Twardy

Военный институт технологий вооружения разработал для Twardy комплект динамической брони "Эрава". Она не спасает от всего, но повышает на почти 70% устойчивость танка к попаданиям кумулятивными боеприпасами. Если говорить о бронебойных, то здесь цифра несколько скромнее – примерно 30%.

Сами элементы динамической брони покрываются радиолокационным слоем поглотителя. Это усложняет жизнь вражеским радарам, поскольку им тяжело найти танк. Под водительским местом есть дополнительный пакет брони. Он спасает экипаж от наезда на противотанковые мины.

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К слову, на башне танка стоит зенитное вооружение модели ЗУ-72, есть также и 2 пулемета. У водителя есть прибор ночного видения. Для самозащиты и маскировки здесь тоже придумали немало полезных вещей. Например, за маскировку отвечает система пуска дымовых гранат "Туча", а за выпуск антилазерных гранат – система "Теллур". Несмотря на свою технологичность и свои показатели, Twardy не пользуется популярностью в мире.

Характеристики польского танка

Помимо Польши, танк стоит на вооружении Малайзии и Индии. С июля 2022 года, в рамках стратегического партнерства Украины с США, о передаче такого танка заговорили и для ВСУ.



Twardy усилит ВСУ / Скриншот с видео 24 канала

Что касается тактико-технических характеристик, то весит Twardy чуть более 47 тонн. В экипаже могут находиться три человека. Длиной танк почти 7 метров, шириной – почти 4, а высота свыше 2. Максимальная скорость – 64 километра в час.

На первый взгляд может показаться, что характеристики Twardy мало чем отличаются от советского Т-72. Главные отличия таковы:

динамическая защита "Эрава";

новая система управления огнем "Драва" (к слову, польского производства);

тепловизоры;

баллистические вычислители;

новый двигатель.

Поляки убрали советский двигатель В-46 на 780 л. с. и заменили его более мощным С-124 на 850 л. с. Остальные отличия в деталях. Это и делает польский танк в разы более мощным и опасным, чем его советский предшественник.



Twardy мощнее советских предшественников / Скриншот с видео 24 канала

В частности, цифровая система управления огнем подняла точность, уменьшила время наведения на цель и значительно упростила процесс стрельбы. Это уже не говоря о том, что Twardy, благодаря прицелу, может вести огонь даже ночью.

Экипаж с помощью компьютерных систем может контролировать практически все, что происходит снаружи и внутри танка. Например, водитель-механик через контрольно-диагностический блок может проверить параметры работы трансмиссии и двигателя. Это хорошая опция в условиях интенсивного использования танка.

Облегчит работу ВСУ

Танки в современной войне, в том числе и в нашей, играют главную роль. Это смертельное оружие, которое в правильных руках может переломить ход боя. Конечно, если использовать их грамотно.

Предоставление Украине такого оружия значительно облегчит работу ВСУ и усложнит жизнь оккупантам. Ведь такая техника эффективна при наступательных действиях, штурмах и обороне, поэтому мало танков не бывает. И чем их будет больше – тем лучше для наших Вооруженных Сил.

Twardy своими приборами, технологиями и оборудованием во многом превосходит советские Т-72, и особенно Т-62, которые россияне сейчас снимают с хранения.