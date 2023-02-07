Я не военная, не медик, – "Пташка" из "Азовстали" сильно ответила на хейт

Екатерины Полищук – "Пташка" – ответила критикам, которые упрекают за дипломатические поездки, поскольку "не дипломат". Защитница Мариуполя, поразившая весь мир своим мужеством, заметила, что по образованию она – музыкант.

После освобождения из российского плена защитница Мариуполя в очередной раз проявила свое безграничное мужество и делится воспоминаниями об обороне "Азовстали". В частности, во время визита в Испанию "Пташка" встретила с представителями украинского посольства.

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В то же время кто-то позволяет себе пробивать дно и упрекать защитницу из-за дипломатических поездок. "Пташку" даже призвали "не позориться". Больший позор, чем такие комментарии, даже представить трудно.

"Пташка" опубликовала мощный ответ. Защитница Мариуполя заявила, что она – "и не военная, не медик, не психолог, не мотиватор".

"Пташка" добавила, что это история десятков и сотен тысяч украинских парней и девушек. До 24 февраля 2022 года (кто-то до 2014 года) они были инженерами, учителями, электриками, водителями, воспитательницами, швеями, продавцами, изобретателями, артистами, бухгалтерами.

В то же время они взяли руки оружие, мед-рюкзак, руль эвакуационной машины, карту, рацию. "Пташка" подчеркнула, что эти ребята защищают и тех, кто учился на дипломатов, и тех, кто не учился, в то же время ежедневно тяжелым трудом приобретают для Украины оружие и технику, добиваются обменов украинских военнопленных и санкций для России.

Да, я не политик, медик или военная. По образованию я – музыкант. Я – женщина. Я тоже охотно оберегала бы домашний огонь. Но мой дом разрушают, а огонь… По крови – украинка. По судьбе – воин. По имени "Пташка",

– написала защитница.

Что известно о "Пташке"