Птичка из стали: что известно о Екатерине, певшей в подземельях "Азовстали"

В Мариуполе продолжаются тяжелые бои на заводе "Азовсталь". Среди несгибаемых бойцов – Птичка, пение которой пронзило сердца украинцев.

21-летняя девушка горит невероятной силой любви к Украине

Видео из "Азовстали", на котором девушка с оружием в руках поет патриотические песни: "Зродились ми великої години" и Батько наш Бандера" покорило соцсети за считанные часы. Оказалось, пение – призвание девушки.

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Защитницу зовут Екатерина, ей 21 год и она из Тернопольщины. Кроме пения, в ее сердце с детства цветет любовь к Украине.

Творческая душа Птички

Катя училась в Тернопольском профессиональном колледже им. Соломии Крушельницкой на певческом отделении.

Ее знакомые рассказывают о ней как об активной и отзывчивой. Екатерина пишет музыку и стихи, играла в Тернопольском народном драматическом театре-студии.

После окончания учебы Птичка переехала в Киев и устроилась в мотошколу The Riders. Параллельно Птичка увлеклась военным делом.



Екатерина увлекается мотоциклами / Фото "20 хвилин"

В столице Катя начала активно себя проявлять: участвовать в митингах, работать в правозащитной организации.



У девушки сильная гражданская позиция, которую она никогда не боялась выражать / Фото "20 хвилин"

Выбрала автомат и камуфляж

Встать на защиту Родины девушка решила весной 2021 года, закончила медицинские курсы. Родителям о том, что отправилась на передовую, сказала не сразу. Боялась, чтобы они не беспокоились.

То есть Птичка, но Птичка из стали! Она должна была краситься, носить сумку через плечо и ходить на свидание, а вместо этого выбрала автомат и камуфляж! Катя очень сильна духом! Это воин без капли страха в крови!,

– рассказал о девушке ее преподаватель Богдан Романович.

Друзья Екатерины не знали, что она на "Азовстали", пока не увидели ролик с ее пением.

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