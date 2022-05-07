Птичка из стали: что известно о Екатерине, певшей в подземельях "Азовстали"
Источник:"20 хвилин"
В Мариуполе продолжаются тяжелые бои на заводе "Азовсталь". Среди несгибаемых бойцов – Птичка, пение которой пронзило сердца украинцев.
21-летняя девушка горит невероятной силой любви к Украине
Видео из "Азовстали", на котором девушка с оружием в руках поет патриотические песни: "Зродились ми великої години" и Батько наш Бандера" покорило соцсети за считанные часы. Оказалось, пение – призвание девушки.
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Защитницу зовут Екатерина, ей 21 год и она из Тернопольщины. Кроме пения, в ее сердце с детства цветет любовь к Украине.
Творческая душа Птички
Катя училась в Тернопольском профессиональном колледже им. Соломии Крушельницкой на певческом отделении.
Ее знакомые рассказывают о ней как об активной и отзывчивой. Екатерина пишет музыку и стихи, играла в Тернопольском народном драматическом театре-студии.
После окончания учебы Птичка переехала в Киев и устроилась в мотошколу The Riders. Параллельно Птичка увлеклась военным делом.
Екатерина увлекается мотоциклами / Фото "20 хвилин"
В столице Катя начала активно себя проявлять: участвовать в митингах, работать в правозащитной организации.
У девушки сильная гражданская позиция, которую она никогда не боялась выражать / Фото "20 хвилин"
Выбрала автомат и камуфляж
Встать на защиту Родины девушка решила весной 2021 года, закончила медицинские курсы. Родителям о том, что отправилась на передовую, сказала не сразу. Боялась, чтобы они не беспокоились.
То есть Птичка, но Птичка из стали! Она должна была краситься, носить сумку через плечо и ходить на свидание, а вместо этого выбрала автомат и камуфляж! Катя очень сильна духом! Это воин без капли страха в крови!,
– рассказал о девушке ее преподаватель Богдан Романович.
Друзья Екатерины не знали, что она на "Азовстали", пока не увидели ролик с ее пением.
Птичка вместе с другими защитниками "Азовстали" поет патриотические песни: смотрите видео
Оборона "Азовстали": последние новости
- 4 мая российские оккупанты смогли прорваться на территорию "Азовстали". Некоторое время связи с нашими защитниками не было.
- Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ подтвердили информацию о штурме и заметили, что враг не имеет успеха.
- Вечером командир полка "Азов" Денис Прокопенко снял видео и сообщил, что на заводе продолжаются тяжелые кровопролитные бои. Однако они продолжают держать оборону и выполнять приказ.
- Враг задействует корабельную артиллерию и другие средства мощных обстрелов.
- По состоянию на 7 мая неприятеля не удалось выбить с территории завода. "Азовцы" отмечают, что тяжелые бои до сих пор продолжаются.
- Украина активно работает над тем, чтобы организовать зеленый коридор не только для мирных мариупольцев, но и для своих защитников, сохранение жизни которых – приоритетная задача.