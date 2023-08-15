В Правительстве проведут публичные слушания по поводу подзаконных актов к скандальной градостроительной реформе

Мининфраструктуры Украины планирует провести серию экспертных консультаций для обсуждения разработки подзаконных актов скандальной реформы №5655. Заметим, что президент еще не подписал принятие соответствующего закона.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели". Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан отмечает, что подобное обсуждение станет препятствием на пути Украины в ЕС и может остановить финансирование восстановления государства.

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Скандалы вокруг закона №5655 не утихают

Александр Слобожан считает, что подготовка подзаконных актов происходит под давлением лоббистов законопроекта 5655: "Продолжается "протягивание" сомнительного закона №5655, хотя в июне Европейский парламент принял резолюцию с призывом к Зеленскому не подписывать его".

По его словам, евродепутаты отметили, что Европарламент предостерегает от использования будущих усилий по реконструкции для внесения таких изменений в законодательство, чтобы принести пользу интересам за счет равных условий игры и прозрачности.

Во-первых, под давлением лоббистов 5655 подзаконные акты нарабатывают, несмотря на то, что Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал скандальный закон о градостроительной реформе. Во-вторых, во время подготовки законопроекта №5655 стейкхолдеров демонстративно игнорировали, отказываясь учесть их позицию, а теперь приглашают для предложений в рамках недействующего документа, к тому же нарушающего пять статей Конституции Украины,

– заявил исполнительный директор АГУ.

Обсуждение хотят посвятить нововведениям, а не замечаниям президента о наложении вето. И все это происходит в рабочее время, на средства государственного бюджета, считает Александр Слобожан.

Также он добавляет, что в рабочую группу, созданную профильным комитетом по подготовке градостроительного кодекса, от Мининфраструктуры вошел только один начальник отдела, а не министр, профильная заместительница или директор департамента. По его словам, это демонстрирует позицию министерства по реформе.

Стоит также отметить, что "первая серия" консультаций не привела ни к каким решениям или положительным изменениям. Не было ни одного протокола, сообщил Слобожан.

Как пишет "Зеркало недели", Мининфраструктура называет целью мероприятия сбор предложений всех стейкхолдеров для "наработки совместного видения подзаконных актов в рамках реформы". На встречу были приглашены представители территориальных общин, их ассоциации, эксперты и другие заинтересованные лица.

Как отмечается, обсуждения сосредоточат на "анализе ключевых новшеств реформы градостроительства, которые вызывают наибольшее беспокойство у стейкхолдеров". Речь идет о вопросе ответственности за самовольное строительство, права собственников земли, роль общественности и местного самоуправления в градостроительстве, институт частного контроля и другие.

Всего в министерстве намерены разработать более 50 подзаконных нормативно-правовых актов в рамках закона №5655, сообщает издание. Ранее стало известно, что общественный сектор, СМИ и органы местного самоуправления выступили против "реформы градостроительства", предусмотренной законопроектом №5655.

Петиция с требованием ветировать скандальный законопроект набрала необходимые 25 тысяч голосов за несколько часов. Ассоциация городов Украины, возглавляемая мэром Киева Виталием Кличко, обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о применении им вето относительно законопроекта 5655. В АГУ подчеркнули, что законопроект нарушает права собственников земельных участков, стимулирует самовольное строительство, а также лишает общественность и местное самоуправление и влияния на застройщиков