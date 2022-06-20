Пугают "развязанными руками": в России уже угрожают Европе из-за "блокады Калининграда"

Литва запретила транзит товаров в Калининградскую область. В России негодуют и забрасывают страны Балтии и всю Европу угрозами. Кремль и Госдума пугают "принятием мер" и "решенными руками".

От имени Кремля потребовал снять "блокаду Калининграда" требовал рупор Владимира Путина Дмитрий Песков. Он называет действия Литвы абсолютно незаконными, пишут российские СМИ.

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Песков возмущен "блокадой Калининградской области"

Это нарушение всех и вся,

– заявил Песков, которого почему-то блокада украинских портов не возмущает.

Еще более радикальным был в своих угрозах глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов. Он решил использовать любимый метод государства-агрессорки – попугать Евросоюз второй армией мира.

Российские депутаты угрожают Евросоюзу

Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или Россия решит руки для решения вопроса транзита любыми способами,

– сказал Климов.

Отметим, ранее о том, что Москва будет "принимать меры", сообщали в самих властях Калининградской области. Каких именно – россияне решили не конкретизировать.

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Об этом решении перевозчика сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Таким образом, под запрет попали 50% грузов, которые транспортируют из России.

Проблема в том, что область - анклав, который не граничит с Россией, а с Литвой и Польшей. Так что доставлять другими путями товары сложно.

Под ограничения на транзит попали поезда с товарами, которые находятся под санкциями ЕС.

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