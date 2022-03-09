Пулеметчик, водитель, наводчик БТР, старший разведчик: каких российских военных захватили в плен

Для пленных российских оккупантов провели пресс-конференцию, е они могли развести как и почему попали в Украину.

В общей сложности на пресс-конференцию привели около десятка российских пленных. Это бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Ее пункт дислокации – село Рощинское в Самарской области. В России называют "миротворческой", хотя она участвовала в войне в Грузии в 2008 году, а также с 2014 ее бойцов неоднократно фиксировали на оккупированном Донбассе.

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Сдаться их заставило то, что они вместе с техникой застряли в украинских болотах и ​​не знали местности. А также страх – в радиоэфире они услышали сообщение, что остальные бойцы их бригады были уничтожены .

Сдавшиеся в плен это пулеметчик Владимир Рассказов, водитель трала Александр Яковчук, наводчик БТР Сергей Блажко, старший разведчик Максим Черник, разведчик-гранатометчик Денис Николаев, водитель Максим Демьянов.

По их словам, в плену с ними поступают хорошо.

Смотреть пресс-конференцию пленных

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