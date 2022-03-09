Загалом на пресконференцію привели близько десятка російських полонених. Це бійці 15-ї окремої мотострілецької бригади. ЇЇ пункт дислокації – село Рощинське в Самарській області. В Росії її називають "миротворчою", хоча вона брала участь у війні в Грузії у 2008 році, а також з 2014 року її бійців неодноразово фіксували на окупованому Донбасі.

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Здатися їх змусило те, що вони разом з технікою застрягли в українських болотах, і не знали місцевості. А також страх – в радіоефірі вони почули повідомлення, що решту бійців їх бригади було знищено.

Ті, що здалися в полон, це кулеметник Володимир Рассказов, водій тралу Олександр Яковчук, наводчик БТР Сергій Блажко, старший розвідник Максим Чернік, розвідник-гранатометник Денис Ніколаєв, водій Максим Демьянов.

За їхніми словами, в полоні з ними поводяться добре.

Дивитись пресконференцію полонених

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