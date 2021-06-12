Расстреляли "пехоту противника": пулеметчики Нацгвардии провели учения на Прикарпатье

На Ивано-Франковщине на базе воинской части 3072 провели учебные сборы. Участие в них приняли пулеметчики воинских частей Западного ОТО.

В течение 5 дней военные Нацгвардии усовершенствовали свои знания и умения действовать в сложных условиях. Кроме того, пулеметчики выполняли упражнения учебных стрельб.

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Детали учений

В процессе учений пулеметчики тренировались днем ​​и ночью.

Солдаты действовали в разных условиях, получая новые вводные.

Кроме того, пулеметчики отрабатывали способы ведения огня по различным целям и расстояниях. В частности, расстреляли "пехоту противника".

Комментарии солдат

Срочник солдат Серафим Олейнич рассказал, что впервые принял участие в таких заданиях. В то же время стрельбы в подразделении проводят постоянно. Олейнич заметил: он прослужил почти полгода, однако за это время многому научился.

Солдат признался: он никогда не думал, что когда-нибудь станет пулеметчиком. Он получил специальность "художественная обработка металла", стал ювелиром. Служить Олейнич пошел добровольно. Навыки ювелира ему помогли. В частности, он уже умел концентрировать внимание.

Старший солдат Павел Лысенко рассказал, что пулеметчиком надо родиться и иметь большой талант. По словам военного, "пулеметчик должен быть готов к открытию огня по наиболее важному направлению (целям) в любое время суток и при любых обстоятельствах".