Упродовж 5 днів військові Нацгвардії вдосконалили свої знання та вміння діяти у складних умовах. Окрім того, кулеметники виконували вправи навчальних стрільб.

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Деталі про навчання

У процесі навчання кулеметники тренувалися вдень та вночі.

Солдати діяли у різних умовах, отримуючи нові ввідні.

Окрім того, кулеметники відпрацьовували способи ведення вогню по різних цілях та відстанях. Зокрема, розстріляли "піхоту противника".

Коментарі солдатів

Строковик солдат Серафим Олейнич розповів, що вперше взяв участь у таких завданнях. Водночас стрільби у підрозділі проводять постійно. Олейнич зауважив: він прослужив майже пів року, однак за цей час багато чому навчився.

Солдат зізнався: він ніколи не думав, що колись стане кулеметником. Він здобув спеціальність "художня обробка металу", став ювеліром. Служити Олейнич пішов добровільно. Навички ювеліра йому допомогли. Зокрема, він вже вмів концентрувати увагу.

Старший солдат Павло Лисенко розповів, що кулеметником треба народитись і мати неабиякий хист. За словами військового, "кулеметник має бути готовим до відкриття вогню по найбільш важливому напрямку (цілям) в будь-який час доби та при будь-яких обставинах".