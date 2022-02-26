Пулеметы и топливо: Бельгия предоставит Украине военную помощь
26 февраля 2022 , 18:55Читати новину українською
Источник:VRT
Бельгия поставит Украине 2000 пулеметов и 3800 тонн топлива для поддержки армии. До сих пор страна соглашалась отправить военную технику украинцам, но без боевого оружия.
Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кро. Так правительство Бельгии откликнулось на просьбу Украины о помощи.
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Топливо будет выдаваться из национальных резервов Бельгии. Также Брюссель обдумывает, сможет ли прислать дополнительную помощь из своих активных запасов.
Отметим, что несколько стран ЕС, в том числе Нидерланды, ранее также решили отправить оружие Украине.