Пункт плана победы Зеленского, – ОП о заявлении Трампа по редкоземельным ресурсам

Дональд Трамп хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на военную помощь США. В Офисе Президента заявили, что это является одним из пунктов плана победы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Ссылаясь на собеседника в ОП, "РБК-Украина" пишет, что идея совместной добычи редкоземельных металлов предлагалась в плане победы. Однако сначала должны быть гарантии безопасности, чтобы ресурсы не попали в руки России.

Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в частности редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России,

– подчеркнул собеседник издания.

Чтобы редкоземельные металлы не попали в страну-агрессора, Владимир Зеленский, как утверждает источник издания, предлагал специально защитить ресурсы и позволить их использовать только ключевым партнерам.

По словам источника "РБК-Украина", этот вопрос президент Украины также обсуждал на встрече с Дональдом Трампом осенью.

Ранее ряд западных СМИ писали, что в пунктах плана победы есть предложения Киева в обмен на помощь. Так, журналисты CNN писали, что Украина готова предложить Западу свои природные ресурсы в обмен на военную поддержку.

Кроме того, в пунктах о замене части американских войск, дислоцированных в Европе, украинскими войсками после войны.