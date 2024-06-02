Прошли сквозь ад: как выезжают из оккупации через пункт пропуска "Доманово"

Чтобы добраться до пункта пропуска "Доманово", жители оккупированных территорий готовы преодолеть тысячи километров и пройти десятки фильтрационных пунктов. Уже более двух лет на границе с Беларусью работает гуманитарный коридор, который стал для многих украинцев единственной возможностью выехать из оккупации.

Кого чаще всего встречают на родной земле пограничники, и что нужно знать тем, кто уже принял решение о возвращении домой – рассказываем в рамках программы "Кордон.UA", информирует 24 Канал.

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История украинки из оккупированной Херсонщины

Еще несколько лет назад в пункте пропуска "Доманово", что на Волыни, кипела жизнь. Большинство путешественников – белорусы, которые приезжали в Украину на морские курорты и за покупками. Зато наши земляки делали выручку белорусским продавцам "молочки" и текстиля.

Все это – в прошлом. Пункт пропуска сейчас тихий, почти безлюдный. 28 февраля 2022 года его, как и остальные КПП на границе с Россией и Беларусью, закрыли. Поддержав страну-агрессора, минский диктатор Александр Лукашенко одним махом разрубил связи между людьми двух стран, приобретенные веками.

И все же несколько раз в день пограничники открывают импровизированные ворота, чтобы пропустить на родную землю очередную группу. Преимущественно это украинцы с оккупированных территорий и принудительно вывезенные в Россию. Их истории разные, но почти всем, чтобы добраться сюда, пришлось пройти через ад.

Одна из таких молодая мама, которая просит не называть ее имени, потому что убегает не только от оккупантов, но и от мужа-абьюзера, который издевался над ней и детьми. Семья жила в оккупированной части Херсонщины, вблизи моря. Женщина признается: все решала в спешке.

Сложности, сложилось так, что нужно было. И моментально в один день решили, что нам нужно было бы, и с мужем и потом угрозы были, то решили так,

– сказала жительница Херсонщины.

Они преодолели более трех тысяч километров – через Симферополь, Москву и Брест.

В глазах этой маленькой, но отважной женщины – усталость и надежда. Потому что здесь ее ждут родные, и новая жизнь.

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Что нужно для возвращения в Украину

Гуманитарный коридор в "Доманово" работает круглосуточно. Но только на вход и только для украинцев. Ежедневно пограничники встречают на линии границы до 10 наших земляков. Чтобы попасть сюда, достаточно любого паспорта украинского образца, даже просроченного. Те, кому на момент оккупации не было 16 лет, могут воспользоваться свидетельством о рождении.

"Сейчас уходят много людей из Донецкой области. Люди продают жилье и переезжают на территорию Украины жить. Молодежь много уходит. С оккупированных территорий люди уходят, например, с Олешек, Херсонская область, – там, где затоплены дома, там где сейчас забирают жилье. Различные ситуации", – отметила пограничница Надежда Лукьянюк.

Перед какими трудностями сталкиваются пенсионеры

Пограничница Надежда Лукьянюк рассказывает: среди эвакуированных - много пожилых людей. Есть и такие, кто не может передвигаться самостоятельно.

Это пожилые люди. Это люди 1939-ых, 1940-ых, 1945-ых годов. Это дедушки и бабушки, которых дети забирают на территорию Украины. Их "скорая" подвозит на Беларусь. Далее "скорая" подвозит на "ноль", и оттуда мы уже забираем,

– отметила пограничница.

Впрочем, более километра от белорусского КПП "Мокраны" большинство прибывших должно пройти пешком. Далее – в коляске.

Родственники одного из дедушек говорят, что мужчина долго жил в Беларуси, и все же возвращается в Украину, чтобы не умирать в одиночестве.

По словам Надежды Лукьянюк, именно пожилые люди – очень уязвимы и требуют особого отношения.

"Ну у нас были случаи, что бабушки землю целовали. Различные случаи были. Бабушек очень много приезжает. Только заходят на территорию – начинают плакать, даже не могут общаться, потому что у них просто это от нервов, истерическое", – отметила Лукьянюк.

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Кто занимается эвакуированными

Большинством эвакуированных занимаются волонтеры, которые организуют перевозки, прокладывают маршруты и помогают адаптироваться тем, кто не имеет близких. Среди них – общественные организации "Вывезем", Help people и другие.

Есть волонтеры, очень много волонтеров занимается перевозкой. Их волонтеры за воротами забирают. Есть разные организации, там, Save Ukraine, – очень много детей через них было возвращено. Были такие случаи, что 50 человек за раз возвращали, несколько автобусов с оккупированных территорий,

– подчеркнула Надежда Лукьянюк.

Возвращается ли молодежь

По информации пограничников, последнее время на свободную территорию возвращается все больше молодежи, которая не хочет строить свое будущее в "империи зла".

"Молодежь едет из Крыма, Херсонская и Луганская области. Едут дети сами, которые там, например, вот сейчас они закончили школу, или в прошлом году – для того, чтобы поступить в ВУЗ. Здесь проживает кто-то родной – дядя, тетя, там, брат-сестра, кто раньше выехали. Ну и они едут просто для поступления в учебные заведения, – сказала пограничница.

С начала работы гуманитарного коридора через "Доманово" удалось вернуть уже около семи тысяч наших земляков. Почти за каждым и каждой из них – потери близких, разрушенные семьи, ад оккупации. Но теперь все это – в прошлом. Они – среди своих.