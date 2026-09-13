Россия нанесла удар возле пункта пропуска на границе с Польшей: в ГПСУ назвали последствия

Россия нанесла удар в направлении пункта пропуска "Ягодин" на Волыни. В результате атаки на АЗС возник пожар. Также были зафиксированы попадания по железнодорожной инфраструктуре.

Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, сам пункт пропуска "Ягодин" не подвергся атаке.

Как работают пункты пропуска во время тревог?

Как подчеркнул Демченко, пограничники оценивают риски во время воздушных атак. Если есть угроза удара, то пропускные операции заблаговременно приостанавливаются. После этого представители ГПСУ максимально рассеивают людей подальше от пункта пропуска.

Во время недавних атак по Одесской области в ГПСУ отмечали, что россияне могут нанести удар и по пунктам пропуска на западе Украины. Фактически сегодня это и произошло.

Что известно об атаке в направлении "Ягодина": смотрите видео 24 Канала

В течение последних недель россияне четыре раза наносили удары по пунктам пропуска на границе с Молдовой. Еще раз – на границе с Румынией. Пропускные операции удавалось возобновить достаточно быстро.

Где-то пропускные операции возобновлялись через полдня. Где-то – через несколько дней. Все зависело от степени разрушений зданий и сооружений пункта пропуска,

– сказал Демченко.

Добавим, что ранее пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко объяснил, почему Россия начала атаковать именно пункты пропуска. Там наносят удары не только по самой пограничной инфраструктуре, но и по прилегающей территории.