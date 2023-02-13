Есть ограничения: кто может воспользоваться новым пунктом пропуска на границе с Польшей

В Самборском районе Львовской области открылся пункт пропуска через границу в Польшу. Его обустройство пока продолжается, однако уже определенные транспортные средства имеют право им воспользоваться на обоих направлениях.

Утром 13 февраля пограничники сообщили, что первый грузовик в 09:00 пересек границу с Польшей в месте пока еще строящегося пункта пропуска "Нижанковичи – Мальховице". В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что планируется завершить этот процесс к началу 2024 года.

Читайте также Категория госслужащих, которые могут выезжать за границу, стала шире: какие изменения внесло правительство

Зачем открыли этот пункт пропуска

Отметим, что воспользоваться пунктом могут грузы транспортные средства, вес которых без груза составляет более 7,5 тонны. Однако после окончания строительства через ПП будут пропускать транспортные средства массой до 3,5 тонны.

По словам главы Львовщины, это временное место проезда. Его открыли, чтобы разгрузить другие пункты пропуска, уменьшить очереди на границе и ускорить движение транспорта.

Этот пункт пропуска планируем открыть к 2024 году. Он предусматривает общий контроль украинских и польских таможенников и пограничников. Его стоимость – 109 миллионов злотых, которые оплачивает польская сторона,

– констатировал Козицкий.

В то же время, он отметил, что инициатива создать такой пункт пропуска возникла еще в 2021 году, когда никто и не догадывался, что Россия может начать широкомасштабную войну. Чиновник поблагодарил всех причастных к воплощению этого проекта в жизнь, в частности польское правительство, народ и особенно Подкарпатское воеводство.

Как выглядит временная инфраструктура пункта пропуска "Нижанковичи – Мальховице" / фото Максима Козицкого

К этой теме вспомним, что Польша продолжает поддерживать Украину в войне с Россией. Собственно, не так давно президент Анджей Дуда констатировал, что единственное, что может остановить Путина – это помощь нашему государству и Вооруженным Силам. Об этом он заявил отвечая на вопрос о якобы конфликте с французским лидером Еммануелем Макроном.