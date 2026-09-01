Враг атаковал пограничную инфраструктуру Одесской области: пункт пропуска "Орловка" приостановил работу

Ночью 1 сентября российские войска обстреляли Одесскую область. Под обстрелом оказался пограничный пункт пропуска "Орловка".

Он временно приостановил работу. Об этом сообщила Измаильская РГА.

Каковы подробности?

Ночью россияне совершили воздушный удар по пограничной инфраструктуре Измаильского района Одесской области.

Так, пункт пропуска "Орловка" временно приостановил свою работу.

Повреждение инфраструктуры в результате атаки подтвердил и руководитель Одесской МВА Сергей Лысак. Он уточнил, что обошлось без пострадавших.

Что говорят пограничники?

В ГНСУ уточнили, что россияне атаковали "Шахедом" международный пункт пропуска для паромного сообщения. Речь идет, собственно, об "Орловке", что на границе с Румынией.

В результате попадания по зданию и территории пункта пропуска на местах возникли пожары, которые локализовали спасатели.

Важно! Оформление граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска временно приостановлено.

В Госпогранслужбе добавили, что враг не впервые наносит удар по этому пункту пропуска и призвали людей учесть информацию о закрытии пункта пропуска при планировании пересечения границы.



Поврежденный пункт пропуска "Орловка" / Фото: ГНСУ

Следует отметить, что в понедельник, 31 августа, российские войска совершили массированную атаку на Одессу, применив "Бандероли", ударные беспилотники и управляемые авиабомбы. В городе прозвучала серия взрывов, после чего кое-где возникли перебои с электроснабжением.

Город в течение атаки находился под интенсивным обстрелом российских сил. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что российские оккупанты в очередной раз направляют удары по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам.

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Что было известно об ударах по другим пограничным пунктам?

25 августа российская атака повредила инфраструктуру международного пункта пропуска "Виноградовка - Вулкенешть" на украинско-молдавской границе.

Ранее, в ночь на 21 августа, вражеский дрон повредил пункт пропуска "Табаки", а 20 августа об атаке на пограничный объект сообщал Владимир Зеленский.