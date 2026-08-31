О ракетах сообщили в Военно-воздушных силах.

Что известно о последствиях удара?

Россия вечером 31 августа нанесла удар по Одессе "Бандеролями". Мониторинговые каналы накануне атаки писали о том, что россияне запустили по городу 8 баражирующих боеприпасов.

В 22:32 местные жители слышали взрывы. ПС также написали, что в направлении города улетают реактивный БпЛА.

По данным местных СМИ, в одном из районов перебои со светом. Город находился под массированной атакой врага.

Воздушные силы сообщили о скоростной цели в направлении Черноморска или Одессы из Черного моря. Также мониторинговые каналы написали об угрозе авиабомб на Черноморске и Лиманке.

Глава ЦПД Андрей Коваленко отметил, что россияне бьют по энергетике и гражданским объектам.

Россия завела войну в стадию бессмысленной эскалации, в то время как путина активно призывают к завершению войны. Его страх за собственную жизнь без войны напоминает крысу, которая бросается в последний момент. Бессмысленная тактика россии не приведет к успеху – лишь к зеркальным действиям по ее территории,

– заявил Коваленко.

В 23:02 в городе снова раздались взрывы. Глава местной ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одесском районе работает ПВО.

Также Россия запустила по городу 10 крылатых ракет "Бандероль". В 23:07 мониторинговые каналы написали еще о 4 бомбах, которые летят на город. В 23:19 Кипер сообщил о повторных взрывах. Он призвал жителей Одесской области находиться в укрытиях до завершения тревоги.

В 23.21 мониторинговые каналы написали, что угроза "Бандеролей" прошла. В то же время в городе летят ударные БпЛА.

Начальник Одесской МВА Одесского района Сергей Лысак заявил, что в результате российской атаки пострадала инфраструктура.

Напомним, что ночью 31 августа российские войска нанесли удар беспилотником по инновационному терминалу "Новой почты" в Одессе. В результате попадания была уничтожена ключевая сортировочная линия. К счастью, пострадавших не было.

Также в четверг, 27 августа, страна-агрессорка нанесла массированный удар по Одессе и области. В областном центре были пострадавшые. Тогда враг применил обычные и реактивные БПЛА, "Бандероли" и баллистику.