Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Что известно о возобновлении работы пункта пропуска?

По состоянию на 16:55 пункт пропуска "Виноградовка" работает в нормальном режиме, оформление проходит без задержек. В настоящее время все категории транспортных средств могут беспрепятственно пересекать государственную границу в обе стороны.

Напомним, что ранее, 25 августа, сообщалось об атаке России на пункт пропуска на украинско-молдавской границе. В результате удара ракетой "Шахед" там возник пожар, кроме того, была повреждена инфраструктура объекта.

Пограничники призывают водителей и пассажиров учитывать информацию о возможных изменениях в работе пунктов пропуска, возникающих из-за российских обстрелов, при планировании своих маршрутов.

Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска можно отслеживать на официальных ресурсах ведомства.



Так выглядел пункт пропуска "Виноградовка" после атаки / Фото ГТСУ

Что известно о других ударах по пунктам пропуска?

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по Болградскому и Измаильскому районам Одесской области. Один из дронов попал в инфраструктуру международного пункта пропуска "Табаки", расположенного на границе с Молдовой. В результате удара были повреждены здания и конструкции КПП, после чего на территории вспыхнули пожары.

Также 20 августа Владимир Зеленский сообщал о российской атаке беспилотниками на пункт пропуска Одесщины, расположенный вблизи границы с Молдовой.