Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Що відомо про відновлення роботи пункту пропуску?

Станом на 16:55 пункт пропуску "Виноградівка" працює у нормальному режимі, оформлення здійснюється без затримок. Наразі всі категорії транспортних засобів можуть безперешкодно перетинати державний кордон в обидва боки.

Варто нагадати, що раніше, 25 серпня, повідомлялося про атаку Росії на пункт пропуску на українсько-молдовському кордоні. Унаслідок удару "Шахедом" там виникла пожежа, до того ж, була пошкоджена інфраструктура об'єкта.

Прикордонники закликають водіїв і пасажирів враховувати інформацію про можливі зміни в роботі пунктів пропуску, які виникають через російські обстріли, під час планування своїх маршрутів.

Актуальний стан завантаженості пунктів пропуску можна відстежувати на офіційних ресурсах відомства.



Так виглядав пункт пропуску "Виноградівка" після атаки / Фото ДМСУ

Що відомо про інші удари по пунктах пропуску?

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Болградському та Ізмаїльському районах Одеської області. Один із дронів влучив в інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Табаки", що розташований на кордоні з Молдовою. Унаслідок удару були пошкоджені будівлі та конструкції КПП, після чого на території спалахнули пожежі.

Також 20 серпня Володимир Зеленський повідомляв про російську атаку безпілотниками на пункт пропуску Одещини, розташований поблизу кордону з Молдовою.