По всей Украине разворачивают "Пункты несокрушимости" со связью и электричеством: карта
Из-за постоянных массированных ракетных ударов по нашему государству в разных городах Украины начинают функционировать "Пункты несокрушимости". Найти места, где можно согреться и получить доступ к электроэнергии, легко с помощью интерактивной карты.
Во вторник, 22 ноября, заместитель главы Офиса Президента сообщил о развертывании пунктов помощи людям, долгое время находящимся без связи и электроснабжения. К сожалению, благодаря россиянам эта инициатива стала полезной уже сегодня, 23 ноября, – оккупанты массированно обстреляли нашу критическую инфраструктуру и оставили людей без света и тепла.
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Как найти "Пункт несокрушимости"
Исходя из карты расположений мест помощи людям понятно, что они – по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Кстати, найти эту интерактивную карту можно по ссылке.
Расположение на карте "Пунктов несокрушимости" / Скриншот с сайта nezlamnist.gov.ua
Заметим, что на карте есть отметки. Скажем, оранжевым обозначены места обогрева:
- в областных или районных государственных администрациях;
- в городских или поселковых советах и старостатах.
Школы, детские сады и другие заведения – обозначены фиолетовым цветом. Кроме того, отдельно выделены пункты с генераторами, которые могут обеспечить бесплатное тепло и подзарядку устройств, это, например, кафе, рестораны или АЗС.
Отметки на карте "Пунктов несокрушимости"/ Скриншот с сайта nezlamnist.gov.ua
Карта "Пунктов несокрушимости" в крупнейших городах
Очевидно, что пока больше всего мест для обогрева в крупных городах нашего государства, однако можно не сомневаться в том, что в скором времени в каждом населенном пункте появится "Пункт несокрушимости".
Где можно согреться в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре: смотрите на карте
Примеры мест для обогрева в Черкассах и Ровно
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табунец на своем телеграм-канале отметил, что в регионе по состоянию на 23 ноября уже работает 145 "Пунктов несокрушимости", и с каждым днем их будет становиться больше. Также он опубликовал фотографии, на которых видно, чем оборудованы места для обогрева и подзарядки девайсов.
Как выглядят "Пункты несокрушимости": смотрите фото из телеграма Табунца
В то же время глава Ровенской области Виталий Коваль в своих социальных сетях написал, что первые приюты можно найти по адресам:
- город Ровно – улица Коновальца, 19; улица Князя Острожского 1;
- город Вараш – майдан Независимости 6;
- город Дубно – улица Даниила Галицкого 24;
- город Сарны – улица Широкая, 41.
Карта мест для обогрева в Ровно и области / Скриншот с сайта nezlamnist.gov.ua
Бесплатные пункты обогрева для украинцев / Картинка 24 канала