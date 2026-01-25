В Киеве в пунктах несокрушимости начали появляться кровати: ГСЧС объяснила причину

В сети распространили информацию о том, что сейчас в Киеве в местах обогрева и подзарядки для гаджетов начали появляться кровати. Спасатели объяснили, что в первую очередь они предназначены для людей, которые нуждаются в помощи в случае чрезвычайной ситуации.

О койках в пунктах несокрушимости рассказали в ГСЧС Украины.

Смотрите также Лучше не станет, – интервью эксперта об отключении света и кому будет тяжелее всего

Для кого кровати в пунктах несокрушимости?

Спасатели отреагировали на информацию о том, что в Киеве в местах обогрева и подзарядки для гаджетов начали появляться кровати – так называемые Пункты ночлега.

Так, в пунктах несокрушимости ГСЧС действительно есть кровати. Но, в первую очередь они предназначены для людей, которые нуждаются в помощи в случае чрезвычайной ситуации или по медицинским показаниям,

– пишут в ГСЧС.

Там напомнили, что основная функция Пунктов несокрушимости ГСЧС – предоставить возможность людям зарядить гаджеты, согреться, выпить горячего чая, а также получить психологическую поддержку.

"ГСЧС постоянно следит за ситуацией и при необходимости меняет формат работы пунктов, учитывая безопасность и реальные потребности людей", – резюмировали спасатели.

Что известно о ситуации в Киеве?