25 января, 19:54
В Киеве в пунктах несокрушимости начали появляться кровати: ГСЧС объяснила причину

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • В пунктах несокрушимости в Киеве начали появляться кровати, предназначенные для людей, нуждающихся в помощи в случае чрезвычайной ситуации или по медицинским показаниям.
  • Основная функция Пунктов несокрушимости – это возможность зарядить гаджеты, согреться, выпить горячего чая и получить психологическую поддержку.

В сети распространили информацию о том, что сейчас в Киеве в местах обогрева и подзарядки для гаджетов начали появляться кровати. Спасатели объяснили, что в первую очередь они предназначены для людей, которые нуждаются в помощи в случае чрезвычайной ситуации.

О койках в пунктах несокрушимости рассказали в ГСЧС Украины.

Для кого кровати в пунктах несокрушимости?

Спасатели отреагировали на информацию о том, что в Киеве в местах обогрева и подзарядки для гаджетов начали появляться кровати – так называемые Пункты ночлега.

Так, в пунктах несокрушимости ГСЧС действительно есть кровати. Но, в первую очередь они предназначены для людей, которые нуждаются в помощи в случае чрезвычайной ситуации или по медицинским показаниям,
– пишут в ГСЧС.

Там напомнили, что основная функция Пунктов несокрушимости ГСЧС – предоставить возможность людям зарядить гаджеты, согреться, выпить горячего чая, а также получить психологическую поддержку.

"ГСЧС постоянно следит за ситуацией и при необходимости меняет формат работы пунктов, учитывая безопасность и реальные потребности людей", – резюмировали спасатели.

Что известно о ситуации в Киеве?

  • Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что самая острая ситуация с перебоями в поставке тепла, воды и электроэнергии наблюдается на Троещине, где без базовых услуг остаются около 600 домов.

  • "Городские службы делают все, чтобы преодолеть кризисную ситуацию, вызванную атаками врага, который пытается оставить столицу без света, тепла и воды", – сообщил Кличко.

  • В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве планируют перейти от аварийных к почасовым отключениям в ближайшие дни.