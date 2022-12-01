Пункты несокрушимости в Сумской области: где можно зарядить телефон и согреться

В Сумской области уже развернули 149 Пунктов несокрушимости. Впрочем, их количество может расти. Заметим, что в Пунктах несокрушимости можно зарядить телефон, согреться и выпить горячий чай.

В основном Пункты несокрушимости на Сумщине открыли в админзданиях. В ОВА уверяют, что у них есть тепло, свет и вода. Подробнее рассказывает 24 канал.

Важно По-новому будут отображаться на карте: как теперь найти "Пункты Несокрушимости"

Где найти Пункты несокрушимости в Сумской области

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что Пункты несокрушимости работают круглосуточно, а услуги предоставляются бесплатно. Жителям области советуют проверить, где расположены ближайшие Пункты, чтобы при необходимости как можно быстрее получить помощь.

Сумы

ул. Ковпака, 2 (Группа специально назначенной техники "Отряд технической службы"),

ул. Колпака, 13,

ул. Рабочая, 69 (1 государственная пожарно-спасательная часть),

ул. Горького, 51 (3 государственная пожарно-спасательная часть),

ул. Горького, 21 (Центр ОМС),

ул. Сергея Табалы (Севера), 70 (2 государственная пожарно-спасательная часть),

ул. Первомайская, 21 (ГУ ЧП),

ул. Степана Бандеры, 11 (ГУ ЧП),

ул. Г. Кондратьева, 25/1 (ГУ ЧП),

ул. Привокзальная, 1 (железнодорожный вокзал),

ул. Л. Украинки, 23 (школа №7),

ул. Кооперативная, 1 (точка выдачи "Розетка", возможность подзарядить телефон),

ул. Харьковская, 2/1 (точка выдачи "Розетка", возможность подзарядить телефон),

ул. Прокофьева, 37 (АЗК Amic Energy, возможность подзарядить телефон),

ул. Сумско-Киевских дивизий, 20 (магазин "АТБ", возможность подзарядить телефон),

ул. Героев Крут, 25/1 (АЗК Amic Energy, возможность подзарядки телефона),

ул. Г. Кондратьева, 76 (школа имени Косаренко),

ул. Даргомыжского, 3 (школа №9),

ул. Рабочий поселок, 14 (Центр реинтеграции бездомных лиц),

ул. Леваневского, 8 (школа №18),

ул. Ильинская, 97 (районная государственная администрация),

ул. Пушкина, 56 (школа №15),

ул. Заливная, 25 (школа №29),

ул. Олега Балацкого, 32 (школа №21),

ул. Интернационалистов, 15,

ул. М.Лушпы, 18 (школа №17),

ул. Харьковская, 35,

ул. Харьковская, 43.

Сумский район

Ворожба ул. Крамаровка, 1 (30 государственный пожарно-спасательный пост).

Ворожба, Центральная, 22 (лицей),

Белополье, ул. Макаренко, 5 (6 государственная пожарно-спасательная часть),

Белополье, ул. Макаренко, 15 (литей №1),

Белополье, вал. Старопутивльская, 38 (Центр ОМС),

Белополье, ул. Макаренко, 2 (магазин "АТБ", возможность подзарядить телефон),

Белополье, ул. Соборная, 78 (ОП №1 Сумского РУП ГУ ЧП),

Степановка, ул. Кооперативная, 5 (27 государственный пожарно-спасательный пост),

Степановка, ул. Центральная, 44 (детский сад "Орленок"),

Степановка, ул. Спасьонова, 61 (детский сад "Жаворонок"),

Низы, ул. Сахарников, 17 (26 государственный пожарно-спасательный пост),

Хотинь, ул. Кооперативная, 18 (25 государственный пожарно-спасательный пост),

Хотинь, ул. Школьно, 10 (литей),

Мирополье, ул. Харьковская, 1 (28 государственный пожарно-спасательный пост),

Краснополье, ул. Сумская, 33 (4 государственная пожарно-спасательная часть),

Краснополье, ул. Сумская, 4 (лицей №2),

Краснополье, ул. Мезеневская, 2 (Центр ОМС),

Краснополье, ул. Победы, 1 (лицей №1),

Речки, ул. Центральная, 6 (Центр ОМС),

Лебедин, пл. Соборная, 11 (5 государственная пожарно-спасательная часть),

Лебедино, ул. Шевченко, 12 (ОП №3 Сумского РУП ГУ ЧП),

Лебедино, ул. Героев Майдана, 18 (ООШ I-III ст. № 1),

Лебедино, ул. Сумская, 9 (ООШ I-III ст. № 7),

Лебедино, ул. Сумская, 12 (Центр ОМС),

Николаевка, бульвар Свободы, 2 (Центр ОМС),

Уляновка, ул. Центральная, 10 (29 Государственный пожарно-спасательный пост),

Николаевка, ул. Шевченко, 67 (Центр ОМС),

Нижняя Сыроватка, ул. Сумская, 167 (Центр ОМС),

Кияница, ул. Центральная, 9 (старостат).

Пункты несокрушимости в Украине: смотрите карту

Ахтырский район

Павловка, ул. Центральная, 9 (13 Государственный пожарно-спасательный пост).

Чупаховка, ул. Заречная, 17 (40 государственный пожарно-спасательный пост).

Чупаховка, ул. Воздвиженская, 53 (Центр ОМС).

Кириковка, ул. Широкая, 47а (41 государственный пожарно-спасательный пост).

Лутище (14 государственный пожарно-спасательный пост).

Тростянец, ул. Вознесенская, 45 (24 государственная пожарно-спасательная часть).

Тростянец, ул. 40-й армии, 10 (железнодорожный вокзал).

Тростянец, ул. Благовещенская, 34 (ГУ ЧП).

Кириковка, ул. Широкая, 47а (41 государственный пожарно-спасательный пост).

Большая Писаревка, ул. Грайворонская, 2 (23 государственная пожарно-спасательная часть).

Большая Писаревка, ул. Независимости, 9 (Центр ОМС).

Большая Писаревка, ул. Школьная, 6 (лицей им. О. Середы).

Большая Писаревка, ул. Независимости, 10 (ГУ НП).

Ахтырка, ул. Короленко, 2 (ООШ I-II ст. № 9).

Ахтырка, ул. Сумская, 225 (ООШ I-III ст. № 11).

Ахтырка, ул. Армейская, 107 (ООШ I-III ст. № 5).

Ахтырка, ул. Армейская, 76 (пункт ГСЧС).

Ахтырка, ул. Армейская, 89б (магазин "АТБ", возможность подзарядить телефон).

️Ахтырка, ул. Сумская, 4 (ООШ I-III ст. им. Б. Д. Антоненко-Давыдовича).

Ахтырка, ул. Киевская, 45а (ДОУ "Сказка").

Ахтырка, ул. Киевская, 21 (ДОУ "Росинка").

Ахтырка, пер. Лесной, 1 (ДОУ "Солнышко").

Ахтырка, пр. Печатный, 6 (Центр развития ребенка "Калинка").

Ахтырка, ул. Парковая, 1 (пункт ГСЧС).

Ахтырка, ул. Независимости, 29 (ГУ ЧП).

Ахтырка, ул. Транспортная, 6 (37 государственный пожарно-спасательный пост).

Ахтырка, ул. Чкалова, 4 (22 государственная пожарно-спасательная часть).

Роменский район

Ромны, ул. Г. Мазепы, 5 (19 государственная пожарно-спасательная часть).

️Ромны, ул. Коржевская, 107 (ГУ ЧП).

Ромны, ул. Гетьмана Мазепы, 55 (сад №9 "Фиалка").

Ромны, бульвар Свободы, 1 (Роменский РВА).

Ромны, бульвар Шевченко, 2 (пункт ГСЧС).

Ромны, ул. Коржевская, 44а (ВПУ №14).

Ромны, ул. Соборная, 33 (лицей №2).

Ромны, ул. Ильинская, 15 (лицей №1).

Ромны, ул. Троицкая, 94 (школа №8).

Пустовойтовка, 4 переулок Центральной, 4 (Дом культуры).

Андрияшевка, ул. Соборная, 6 (Центр ОМС).

Анастасовка (12 государственный пожарно-спасательный пост).

Липовая Долина, ул. Роменская, 27 (21 государственная пожарно-спасательная часть).

Липовая Долина, ул. Роменская, 45 (ДОУ "Радуга").

Недригайлов, ул. Щебетунов, 1 (20 государственная пожарно-спасательная часть).

Недригайлов, ул. Сумская, 4 (Центр ОМС).

Недригайлов, ул. Шмидта, 28 (Недригайловский ВПУ).

Недригайлов, ул. Независимости, 17 (ГУ ЧП).

Терны, ул. Заводская, 32 (39 государственный пожарно-спасательный пост).

Липовая Долина, ул. Полтавская, 14 (ГУ НП).

Липовая Долина, ул. Роменская, 45 (ДОУ "Радуга").

Гаи, ул. Конотопская, 65 (центр внешкольного образования).

Ольшана, ул. Киевский шлях, 1а (сельский совет).

Коровинцы, ул. Киевская, 41 (сельский совет).

Конотопский район

Конотоп, ул. Успенская-Троицкая, 92 (15 государственная пожарно-спасательная часть).

Конотоп, ул. Мира, 1 (ГУ ЧП).

Конотоп, ул. Владимира Великого, 32 (ДОУ "Елка").

Конотоп, ул. Б.Хмельницкого, 53 (ДОУ "Радужный").

Конотоп, ул. Прорезная, 14 (ДОУ "Радуга").

Конотоп, ул. Соборная, 23 (Центр ОМС).

Конотоп, пл. Мира (пункт ГСЧС).

Конотоп, ул. Драгомирова, 18 (Станция юных естествоиспытателей).

Конотоп, ул. Выровская, 50 (пункт ГСЧС).

Дубовязовка, ул. Трудовая, 33 (38 государственный пожарно-спасательный пост).

Дубовязовка, ул. Глуховца, 8 (Центр ОМС)

Кролевец, ул. Ярмаркова, 1 (17 государственная пожарно-спасательная часть).

Кролевец, пл. Мира, 1 (Центр ОМС).

Кролевец, ул. Грушевского, 21 (ГУ ЧП).

Путивльская ТГ, г. Путивль, ул. Благовещенская, 5 (16 государственная пожарно-спасательная часть).

Путивль, пр-кт И.Путивльского, 79 (Лицей №2).

Путивль, ул. Первомайская, 84 (Центр ОМС).

Путивль, пр-кт И.Путивльского, 42 (ОП №2 Конотопского РПП ГУ НП).

Бурынь, ул. Леси Украинки, 7 (18 дежавная пожарно-спасательная часть).

️Бурень, ул. Д.Бедного, 2 (ГУ ЧП).

Бурынь, ул. Центральная, 41 (школа №3).

Поповка, ул. Победы, 120 (Дом культуры (по другим данным – ул. Заводская, 21).

Бочечки, ул. Тракторная, 2 (Центр ОМС).

Шосткинский район

Шостка, ул. Свободы, 79 (7 государственная пожарно-спасательная часть).

Шостка, ул. Свободы, 53 (пункт ГСЧС).

Шостка, пер. Ясная Поляна, 3 (8 государственная пожарно-спасательная часть).

Шостка, ул. Свободы, 67 (ГУ ЧП).

Шостка, ул. Школьная, 2 (школа №6).

Шостка, ул. Матросова, 1 (школа №7).

Шостка, Сумская, 2 (школа №9).

Шостка. ул. Слободская, 40 (отделение №2 терцентра предоставления социальных услуг).

Шостка, ул. Горького, 4а (админздание №1 терцентра предоставления социальных услуг).

Шостка, ул. Онуприенко, 17а (жилой многоквартирный дом).

Шостка, ул. Некрасова, 20а (жилой многоквартирный дом).

Шостка. ул. Прорезная 12а (жилой многоквартирный дом).

Шостка, ул. 6 Гвардейской Дивизии, 2 (жилой многоквартирный дом).

Шостка, ул. Шевченко, 21 (жилой многоквартирный дом).

Шостка. ул. Марата, 47 (жилой многоквартирный дом).

Шостка, ул. Заводская, 30 (школа №4).

Воронеж, ул. Киевская, 2 (31 государственный пожарно-спасательный пост).

Воронеж, ул. Новгород-Северская, 2 (ООШ I-III ст. им. П.Кулиша).

Мироновка, ул. Мира, 5 (школа).

Клишки, ул. Калиновая, 1 (школа).

Богдановка, ул. Звездный путь, 124 (школа).

Зноб-Новгородское, ул. Озерная, 2 (36 государственный пожарно-спасательный пост).

Зноб-Новгородское, ул. 30 Лет Победы, 11 (ЦНАП).

Ямполь, ул. Гагарина, 7 (9 государственная пожарно-спасательная часть).

Ямполь, бульвар Юбилейный, 1 (Центр ОМС).

Свеса, ул. Неплюева, 7 (32 государственный пожарно-спасательный пост).

Глухов, ул. Эсманьский шлях, 50 (10 государственная пожарно-спасательная часть).

Глухов, ул. Спасская, 34 (ГУ ЧП).

Дружба, ул. Гнибиды, 3 (Центр ОМС).

Середина-Буда, ул. Сумская, 42 (11 государственная пожарно-спасательная часть).

Середина-Буда, ул. Вокзальная, 2 (ГУ НП).

Эсмань, ул. М.П. Василенко, 28 (34 государственный пожарно-спасательный пост).

Эсмань, ул. им. М.П. Василенко, 19 (Центр ОМС).

Шалыгино, ул. Озерная, 6 (35 государственный пожарно-спасательный пост).

Шалыгино, ул. 40 лет Победы, 11 (Центр ОМС).

Ямполь, ул. Спасо-Преображенская, 15 (ГУ НП).

Какие услуги доступны в Пункте несокрушимости / Инфографика 24 канала

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