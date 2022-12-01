Здебільшого Пункти незламності на Сумщині відкрили в адмінбудівлях. В ОВА запевняють, що у них є тепло, світло та вода. Детальніше розповідає 24 канал.

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Де знайти Пункти незламності у Сумській області

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький зазначив, що Пункти незламності працюють цілодобово, а послуги надаються безкоштовно. Жителям області радять перевірити, де розташовані найближчі Пункти, аби за потреби якнайшвидше отримати допомогу.

Суми

вул. Ковпака, 2 (Група спеціально призначеної техніки "Загін технічної служби"),

вул. Ковпака, 13,

вул. Робітнича, 69 (1 державна пожежно-рятувальна частина),

вул. Горького, 51 (3 державна пожежно-рятувальна частина),

вул. Горького, 21 (Центр ОМС),

вул. Сергія Табали (Сєвєра), 70 (2 державна пожежно-рятувальна частина),

вул. Першотравнева, 21 (ГУ НП),

вул. Степана Бандери, 11 (ГУ НП),

вул. Г. Кондратьєва, 25/1 (ГУ НП),

вул. Привокзальна, 1 (залізничний вокзал),

вул. Л. Українки, 23 (школа № 7),

вул. Кооперативна, 1 (точка видачі "Розетка", можливість підзарядити телефон),

вул. Харківська, 2/1 (точка видачі "Розетка", можливість підзарядити телефон),

вул. Прокоф'єва, 37 (АЗК Amic Energy, можливість підзарядити телефон),

вул. Сумсько-Київских дивізій, 20 (магазин "АТБ", можливість підзарядити телефон),

вул. Героїв Крут, 25/1 (АЗК Amic Energy, можливість підзарядки телефона),

вул. Г. Кондратьєва, 76 (школа імені Косаренка),

вул. Даргомижського, 3 (школа №9),

вул. Робітниче селище, 14 (Центр реінтеграції бездомних осіб),

вул. Леваневського, 8 (школа № 18),

вул. Іллінська, 97 (районна державна адміністрація),

вул. Пушкіна, 56 (школа № 15),

вул. Заливна, 25 (школа № 29),

вул. Олега Балацького, 32 (школа № 21),

вул. Інтернаціоналістів, 15,

вул. М.Лушпи, 18 (школа № 17),

вул. Харківська, 35,

вул. Харківська, 43.

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Сумський район

Ворожба, вул. Крамарівка, 1 (30 державний пожежно-рятувальний пост).

Ворожба, Центральна, 22 (ліцей),

Білопілля, вул. Макаренка, 5 (6 державна пожежно-рятувальна частина),

Білопілля, вул. Макаренка, 15 (ліцей № 1),

Білопілля, вал. Старопутивльська, 38 (Центр ОМС),

Білопілля, вул. Макаренка, 2 (магазин "АТБ", можливість підзарядити телефон),

Білопілля, вул. Соборна, 78 (ВП №1 Сумського РУП ГУ НП),

Степанівка, вул. Кооперативна, 5 (27 державний пожежно-рятувальний пост),

Степанівка, вул. Центральна, 44 (дитячий садочок "Орлятко"),

Степанівка, вул. Спасьонова, 61 (дитячий садочок "Жайворонок"),

Низи, вул. Цукровиків, 17 (26 державний пожежно-рятувальний пост),

Хотінь, вул. Кооперативна, 18 (25 державний пожежно-рятувальний пост),

Хотінь, вул. Шкільна, 10 (ліцей),

Миропілля, вул. Харківська, 1 (28 державний пожежно-рятувальний пост),

Краснопілля, вул. Сумська, 33 (4 державна пожежно-рятувальна частина),

Краснопілля, вул. Сумська, 4 (ліцей № 2),

Краснопілля, вул. Мезенівська, 2 (Центр ОМС),

Краснопілля, вул. Перемоги, 1 (ліцей № 1),

Річки, вул. Центральна, 6 (Центр ОМС),

Лебедин, пл. Соборна, 11 (5 державна пожежно-рятувальна частина),

Лебедин, вул. Шевченка, 12 (ВП №3 Сумського РУП ГУ НП),

Лебедин, вул. Героїв Майдана, 18 (ЗОШ І-ІІІ ст. № 1),

Лебедин, вул. Сумська, 9 (ЗОШ І-ІІІ ст. № 7),

Лебедин, вул. Сумська, 12 (Центр ОМС),

Миколаївка, бульвар Свободи, 2 (Центр ОМС),

Улянівка, вул. Центральна, 10 (29 Державний пожежно-рятувальний пост),

Миколаївка, вул. Шевченка, 67 (Центр ОМС),

Нижня Сироватка, вул. Сумська, 167 (Центр ОМС),

Кияниця, вул. Центральна, 9 (старостат).

Пункти незламності в Україні: дивіться карту

Охтирський район

Павлівка, вул. Центральна, 9 (13 Державний пожежно-рятувальний пост).

Чупахівка, вул. Зарічна, 17 (40 державний пожежно-рятувальний пост).

Чупахівка, вул. Воздвиженська, 53 (Центр ОМС).

Кириківка, вул. Широка, 47а (41 державний пожежно-рятувальний пост).

Лутище (14 державний пожежно-рятувальний пост).

Тростянець, вул. Вознесенська, 45 (24 державна пожежно-рятувальна частина).

Тростянець, вул. 40-ї армії, 10 (залізничний вокзал).

Тростянець, вул. Благовіщенська, 34 (ГУ НП).

Кириківка, вул. Широка, 47а (41 державний пожежно-рятувальний пост).

Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 2 (23 державна пожежно-рятувальна частина).

Велика Писарівка, вул. Незалежності, 9 (Центр ОМС).

Велика Писарівка, вул. Шкільна, 6 (ліцей ім. О. Середи).

Велика Писарівка, вул. Незалежності, 10 (ГУ НП).

Охтирка, вул. Короленка, 2 (ЗОШ І-ІІ ст. № 9).

Охтирка, вул. Сумська, 225 (ЗОШ І-ІІІ ст. № 11).

Охтирка, вул. Армійська, 107 (ЗОШ І-ІІІ ст. № 5).

Охтирка, вул. Армійська, 76 (пункт ДСНС).

Охтирка, вул. Армійська, 89 б (магазин "АТБ", можливість підзарядити телефон).

️Охтирка, вул. Сумська, 4 (ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Б. Д. Антоненка-Давидовича).

Охтирка, вул. Київська, 45а (ДНЗ "Казка").

Охтирка, вул. Київська, 21 (ДНЗ "Росинка").

Охтирка, пров. Лісний, 1 (ДНЗ "Сонечко").

Охтирка, пр. Друкарський, 6 (Центр розвитку дитини "Калинка").

Охтирка, вул. Паркова, 1 (пункт ДСНС).

Охтирка, вул. Незалежності, 29 (ГУ НП).

Охтирка, вул. Транспортна, 6 (37 державний пожежно-рятувальний пост).

Охтирка, вул. Чкалова, 4 (22 державна пожежно-рятувальна частина).

Роменський район

Ромни, вул. Г. Мазепи, 5 (19 державна пожежно-рятувальна частина).

️Ромни, вул. Коржівська, 107 (ГУ НП).

Ромни, вул. Гетьмана Мазепи, 55 (садок №9 "Фіалка").

Ромни, бульвар Свободи, 1 (Роменська РВА).

Ромни, бульвар Шевченка, 2 (пункт ДСНС).

Ромни, вул. Коржівська, 44а (ВПУ № 14).

Ромни, вул. Соборна, 33 (ліцей № 2).

Ромни, вул. Іллінська, 15 (ліцей № 1).

Ромни, вул. Троїцька, 94 (школа № 8).

Пустовійтівка, 4 провулок Центральної, 4 (Будинок культури).

Андріяшівка, вул. Соборна, 6 (Центр ОМС).

Анастасівка (12 державний пожежно-рятувальний пост).

Липова Долина, вул. Роменська, 27 (21 державна пожежно-рятувальна частина).

Липова Долина, вул. Роменська, 45 (ДНЗ "Веселка").

Недригайлів, вул. Щебетунів, 1 (20 державна пожежно-рятувальна частина).

Недригайлів, вул. Сумська, 4 (Центр ОМС).

Недригайлів, вул. Шмідта, 28 (Недригайлівський ВПУ).

Недригайлів, вул. Незалежності, 17 ( ГУ НП).

Терни, вул. Заводська, 32 (39 державний пожежно-рятувальний пост).

Липова Долина, вул. Полтавська, 14 (ГУ НП).

Липова Долина, вул. Роменська, 45 (ДНЗ "Веселка").

Гаї, вул. Конотопська, 65 (центр позашкільної освіти).

Вільшана, вул. Київський шлях, 1а (сільська рада).

Коровинці, вул. Київська, 41 (сільська рада).

Конотопський район

Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 92 (15 державна пожежно-рятувальна частина).

Конотоп, вул. Миру, 1 (ГУ НП).

Конотоп, вул. Володимира Великого, 32 (ДНЗ "Ялинка").

Конотоп, вул. Б.Хмельницького, 53 (ДНЗ "Райдужний").

Конотоп, вул. Прорізна, 14 (ДНЗ "Веселка").

Конотоп, вул. Соборна, 23 (Центр ОМС).

Конотоп, пл. Миру (пункт ДСНС).

Конотоп, вул. Драгомирова, 18 (Станція юних натуралістів).

Конотоп, вул. Вирівська, 50 (пункт ДСНС).

Дубов'язівка, вул. Трудова, 33 (38 державний пожежно-рятувальний пост).

Дубов'язівка, вул. В.Глуховця, 8 (Центр ОМС)

Кролевець, вул. Ярмаркова, 1 (17 державна пожежно-рятувальна частина).

Кролевець, пл. Миру, 1 (Центр ОМС).

Кролевець, вул. Грушевського, 21 (ГУ НП).

Путивльська ТГ, м. Путивль, вул. Благовіщенська, 5 (16 державна пожежно-рятувальна частина).

Путивль, пр-кт І.Путивльського, 79 (Ліцей №2).

Путивль, вул. Першотравнева, 84 (Центр ОМС).

Путивль, пр-кт І.Путивльського, 42 (ВП №2 Конотопського РВП ГУ НП).

Буринь, вул. Лесі Українки, 7 (18 дежавна пожежно-рятувальна частина).

️Буринь, вул. Д.Бєдного, 2 (ГУ НП).

Буринь, вул. Центральна, 41 (школа №3).

Попівка, вул. Перемоги, 120 (Будинок культури (за іншими даними - вул. Заводська, 21).

Бочечки, вул. Тракторна, 2 (Центр ОМС).

Шосткинський район

Шостка, вул. Свободи, 79 (7 державна пожежно-рятувальна частина).

Шостка, вул. Свободи, 53 (пункт ДСНС).

Шостка, пров. Ясна Поляна, 3 (8 державна пожежно-рятувальна частина).

Шостка, вул. Свободи, 67 (ГУ НП).

Шостка, вул. Шкільна, 2 (школа № 6).

Шостка, вул. Матросова, 1 (школа № 7).

Шостка, Сумська, 2 (школа № 9).

Шостка. вул. Слобідська, 40 (відділення № 2 терцентру надання соціальних послуг).

Шостка, вул. Горького, 4а (адмінбудівля № 1 терцентру надання соціальних послуг).

Шостка, вул. Онупрієнка, 17а (житловий багатоквартирний будинок).

Шостка, вул. Некрасова, 20а (житловий багатоквартирний будинок).

Шостка. вул. Прорізна 12а (житловий багатоквартирний будинок).

Шостка, вул. 6 Гвардійської Дивізії, 2 (житловий багатоквартирний будинок).

Шостка, вул. Шевченко, 21 (житловий багатоквартирний будинок).

Шостка. вул. Марата, 47 (житловий багатоквартирний будинок).

Шостка, вул. Заводська, 30 (школа № 4).

Вороніж, вул. Київська, 2 (31 державний пожежно-рятувальний пост).

Вороніж, вул. Новгород-Сіверська, 2 (ЗОШ І-ІІІ ст. ім. П.Куліша).

Миронівка, вул. Мира, 5 (школа).

Клишки, вул. Калинова, 1 (школа).

Богданівка, вул. Зоряний шлях, 124 (школа).

Зноб-Новгородське, вул. Озерна, 2 (36 державний пожежно-рятувальний пост).

Зноб-Новгородське, вул. 30 Років Перемоги, 11 (ЦНАП).

Ямпіль, вул. Гагаріна, 7 (9 державна пожежно-рятувальна частина).

Ямпіль, бульвар Ювілейний, 1 (Центр ОМС).

Свеса, вул. Неплюєва, 7 (32 державний пожежно-рятувальний пост).

Глухів, вул. Есманьський шлях, 50 (10 державна пожежно-рятувальна частина).

Глухів, вул. Спаська, 34 (ГУ НП).

Дружба, вул. Гнибиди, 3 (Центр ОМС).

Середина-Буда, вул. Сумська, 42 (11 державна пожежно-рятувальна частина).

Середина-Буда, вул. Вокзальна, 2 (ГУ НП).

Есмань, вул. М.П. Василенка, 28 (34 державний пожежно-рятувальний пост).

Есмань, вул. ім. М.П. Василенка, 19 (Центр ОМС).

Шалигине, вул. Озерна, 6 (35 державний пожежно-рятувальний пост).

Шалигине, вул. 40 років Перемоги, 11 (Центр ОМС).

Ямпіль, вул. Спасо-Преображенська, 15 (ГУ НП).

Які послуги доступні у Пункті незламності / Інфографіка 24 каналу

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