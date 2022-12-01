Здебільшого Пункти незламності на Сумщині відкрили в адмінбудівлях. В ОВА запевняють, що у них є тепло, світло та вода. Детальніше розповідає 24 канал.
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Де знайти Пункти незламності у Сумській області
Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький зазначив, що Пункти незламності працюють цілодобово, а послуги надаються безкоштовно. Жителям області радять перевірити, де розташовані найближчі Пункти, аби за потреби якнайшвидше отримати допомогу.
Суми
- вул. Ковпака, 2 (Група спеціально призначеної техніки "Загін технічної служби"),
- вул. Ковпака, 13,
- вул. Робітнича, 69 (1 державна пожежно-рятувальна частина),
- вул. Горького, 51 (3 державна пожежно-рятувальна частина),
- вул. Горького, 21 (Центр ОМС),
- вул. Сергія Табали (Сєвєра), 70 (2 державна пожежно-рятувальна частина),
- вул. Першотравнева, 21 (ГУ НП),
- вул. Степана Бандери, 11 (ГУ НП),
- вул. Г. Кондратьєва, 25/1 (ГУ НП),
- вул. Привокзальна, 1 (залізничний вокзал),
- вул. Л. Українки, 23 (школа № 7),
- вул. Кооперативна, 1 (точка видачі "Розетка", можливість підзарядити телефон),
- вул. Харківська, 2/1 (точка видачі "Розетка", можливість підзарядити телефон),
- вул. Прокоф'єва, 37 (АЗК Amic Energy, можливість підзарядити телефон),
- вул. Сумсько-Київских дивізій, 20 (магазин "АТБ", можливість підзарядити телефон),
- вул. Героїв Крут, 25/1 (АЗК Amic Energy, можливість підзарядки телефона),
- вул. Г. Кондратьєва, 76 (школа імені Косаренка),
- вул. Даргомижського, 3 (школа №9),
- вул. Робітниче селище, 14 (Центр реінтеграції бездомних осіб),
- вул. Леваневського, 8 (школа № 18),
- вул. Іллінська, 97 (районна державна адміністрація),
- вул. Пушкіна, 56 (школа № 15),
- вул. Заливна, 25 (школа № 29),
- вул. Олега Балацького, 32 (школа № 21),
- вул. Інтернаціоналістів, 15,
- вул. М.Лушпи, 18 (школа № 17),
- вул. Харківська, 35,
- вул. Харківська, 43.
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Сумський район
- Ворожба, вул. Крамарівка, 1 (30 державний пожежно-рятувальний пост).
- Ворожба, Центральна, 22 (ліцей),
- Білопілля, вул. Макаренка, 5 (6 державна пожежно-рятувальна частина),
- Білопілля, вул. Макаренка, 15 (ліцей № 1),
- Білопілля, вал. Старопутивльська, 38 (Центр ОМС),
- Білопілля, вул. Макаренка, 2 (магазин "АТБ", можливість підзарядити телефон),
- Білопілля, вул. Соборна, 78 (ВП №1 Сумського РУП ГУ НП),
- Степанівка, вул. Кооперативна, 5 (27 державний пожежно-рятувальний пост),
- Степанівка, вул. Центральна, 44 (дитячий садочок "Орлятко"),
- Степанівка, вул. Спасьонова, 61 (дитячий садочок "Жайворонок"),
- Низи, вул. Цукровиків, 17 (26 державний пожежно-рятувальний пост),
- Хотінь, вул. Кооперативна, 18 (25 державний пожежно-рятувальний пост),
- Хотінь, вул. Шкільна, 10 (ліцей),
- Миропілля, вул. Харківська, 1 (28 державний пожежно-рятувальний пост),
- Краснопілля, вул. Сумська, 33 (4 державна пожежно-рятувальна частина),
- Краснопілля, вул. Сумська, 4 (ліцей № 2),
- Краснопілля, вул. Мезенівська, 2 (Центр ОМС),
- Краснопілля, вул. Перемоги, 1 (ліцей № 1),
- Річки, вул. Центральна, 6 (Центр ОМС),
- Лебедин, пл. Соборна, 11 (5 державна пожежно-рятувальна частина),
- Лебедин, вул. Шевченка, 12 (ВП №3 Сумського РУП ГУ НП),
- Лебедин, вул. Героїв Майдана, 18 (ЗОШ І-ІІІ ст. № 1),
- Лебедин, вул. Сумська, 9 (ЗОШ І-ІІІ ст. № 7),
- Лебедин, вул. Сумська, 12 (Центр ОМС),
- Миколаївка, бульвар Свободи, 2 (Центр ОМС),
- Улянівка, вул. Центральна, 10 (29 Державний пожежно-рятувальний пост),
- Миколаївка, вул. Шевченка, 67 (Центр ОМС),
- Нижня Сироватка, вул. Сумська, 167 (Центр ОМС),
- Кияниця, вул. Центральна, 9 (старостат).
Пункти незламності в Україні: дивіться карту
Охтирський район
- Павлівка, вул. Центральна, 9 (13 Державний пожежно-рятувальний пост).
- Чупахівка, вул. Зарічна, 17 (40 державний пожежно-рятувальний пост).
- Чупахівка, вул. Воздвиженська, 53 (Центр ОМС).
- Кириківка, вул. Широка, 47а (41 державний пожежно-рятувальний пост).
- Лутище (14 державний пожежно-рятувальний пост).
- Тростянець, вул. Вознесенська, 45 (24 державна пожежно-рятувальна частина).
- Тростянець, вул. 40-ї армії, 10 (залізничний вокзал).
- Тростянець, вул. Благовіщенська, 34 (ГУ НП).
- Кириківка, вул. Широка, 47а (41 державний пожежно-рятувальний пост).
- Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 2 (23 державна пожежно-рятувальна частина).
- Велика Писарівка, вул. Незалежності, 9 (Центр ОМС).
- Велика Писарівка, вул. Шкільна, 6 (ліцей ім. О. Середи).
- Велика Писарівка, вул. Незалежності, 10 (ГУ НП).
- Охтирка, вул. Короленка, 2 (ЗОШ І-ІІ ст. № 9).
- Охтирка, вул. Сумська, 225 (ЗОШ І-ІІІ ст. № 11).
- Охтирка, вул. Армійська, 107 (ЗОШ І-ІІІ ст. № 5).
- Охтирка, вул. Армійська, 76 (пункт ДСНС).
- Охтирка, вул. Армійська, 89 б (магазин "АТБ", можливість підзарядити телефон).
- ️Охтирка, вул. Сумська, 4 (ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Б. Д. Антоненка-Давидовича).
- Охтирка, вул. Київська, 45а (ДНЗ "Казка").
- Охтирка, вул. Київська, 21 (ДНЗ "Росинка").
- Охтирка, пров. Лісний, 1 (ДНЗ "Сонечко").
- Охтирка, пр. Друкарський, 6 (Центр розвитку дитини "Калинка").
- Охтирка, вул. Паркова, 1 (пункт ДСНС).
- Охтирка, вул. Незалежності, 29 (ГУ НП).
- Охтирка, вул. Транспортна, 6 (37 державний пожежно-рятувальний пост).
- Охтирка, вул. Чкалова, 4 (22 державна пожежно-рятувальна частина).
Роменський район
- Ромни, вул. Г. Мазепи, 5 (19 державна пожежно-рятувальна частина).
- ️Ромни, вул. Коржівська, 107 (ГУ НП).
- Ромни, вул. Гетьмана Мазепи, 55 (садок №9 "Фіалка").
- Ромни, бульвар Свободи, 1 (Роменська РВА).
- Ромни, бульвар Шевченка, 2 (пункт ДСНС).
- Ромни, вул. Коржівська, 44а (ВПУ № 14).
- Ромни, вул. Соборна, 33 (ліцей № 2).
- Ромни, вул. Іллінська, 15 (ліцей № 1).
- Ромни, вул. Троїцька, 94 (школа № 8).
- Пустовійтівка, 4 провулок Центральної, 4 (Будинок культури).
- Андріяшівка, вул. Соборна, 6 (Центр ОМС).
- Анастасівка (12 державний пожежно-рятувальний пост).
- Липова Долина, вул. Роменська, 27 (21 державна пожежно-рятувальна частина).
- Липова Долина, вул. Роменська, 45 (ДНЗ "Веселка").
- Недригайлів, вул. Щебетунів, 1 (20 державна пожежно-рятувальна частина).
- Недригайлів, вул. Сумська, 4 (Центр ОМС).
- Недригайлів, вул. Шмідта, 28 (Недригайлівський ВПУ).
- Недригайлів, вул. Незалежності, 17 ( ГУ НП).
- Терни, вул. Заводська, 32 (39 державний пожежно-рятувальний пост).
- Липова Долина, вул. Полтавська, 14 (ГУ НП).
- Липова Долина, вул. Роменська, 45 (ДНЗ "Веселка").
- Гаї, вул. Конотопська, 65 (центр позашкільної освіти).
- Вільшана, вул. Київський шлях, 1а (сільська рада).
- Коровинці, вул. Київська, 41 (сільська рада).
Конотопський район
- Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 92 (15 державна пожежно-рятувальна частина).
- Конотоп, вул. Миру, 1 (ГУ НП).
- Конотоп, вул. Володимира Великого, 32 (ДНЗ "Ялинка").
- Конотоп, вул. Б.Хмельницького, 53 (ДНЗ "Райдужний").
- Конотоп, вул. Прорізна, 14 (ДНЗ "Веселка").
- Конотоп, вул. Соборна, 23 (Центр ОМС).
- Конотоп, пл. Миру (пункт ДСНС).
- Конотоп, вул. Драгомирова, 18 (Станція юних натуралістів).
- Конотоп, вул. Вирівська, 50 (пункт ДСНС).
- Дубов'язівка, вул. Трудова, 33 (38 державний пожежно-рятувальний пост).
- Дубов'язівка, вул. В.Глуховця, 8 (Центр ОМС)
- Кролевець, вул. Ярмаркова, 1 (17 державна пожежно-рятувальна частина).
- Кролевець, пл. Миру, 1 (Центр ОМС).
- Кролевець, вул. Грушевського, 21 (ГУ НП).
- Путивльська ТГ, м. Путивль, вул. Благовіщенська, 5 (16 державна пожежно-рятувальна частина).
- Путивль, пр-кт І.Путивльського, 79 (Ліцей №2).
- Путивль, вул. Першотравнева, 84 (Центр ОМС).
- Путивль, пр-кт І.Путивльського, 42 (ВП №2 Конотопського РВП ГУ НП).
- Буринь, вул. Лесі Українки, 7 (18 дежавна пожежно-рятувальна частина).
- ️Буринь, вул. Д.Бєдного, 2 (ГУ НП).
- Буринь, вул. Центральна, 41 (школа №3).
- Попівка, вул. Перемоги, 120 (Будинок культури (за іншими даними - вул. Заводська, 21).
- Бочечки, вул. Тракторна, 2 (Центр ОМС).
Шосткинський район
- Шостка, вул. Свободи, 79 (7 державна пожежно-рятувальна частина).
- Шостка, вул. Свободи, 53 (пункт ДСНС).
- Шостка, пров. Ясна Поляна, 3 (8 державна пожежно-рятувальна частина).
- Шостка, вул. Свободи, 67 (ГУ НП).
- Шостка, вул. Шкільна, 2 (школа № 6).
- Шостка, вул. Матросова, 1 (школа № 7).
- Шостка, Сумська, 2 (школа № 9).
- Шостка. вул. Слобідська, 40 (відділення № 2 терцентру надання соціальних послуг).
- Шостка, вул. Горького, 4а (адмінбудівля № 1 терцентру надання соціальних послуг).
- Шостка, вул. Онупрієнка, 17а (житловий багатоквартирний будинок).
- Шостка, вул. Некрасова, 20а (житловий багатоквартирний будинок).
- Шостка. вул. Прорізна 12а (житловий багатоквартирний будинок).
- Шостка, вул. 6 Гвардійської Дивізії, 2 (житловий багатоквартирний будинок).
- Шостка, вул. Шевченко, 21 (житловий багатоквартирний будинок).
- Шостка. вул. Марата, 47 (житловий багатоквартирний будинок).
- Шостка, вул. Заводська, 30 (школа № 4).
- Вороніж, вул. Київська, 2 (31 державний пожежно-рятувальний пост).
- Вороніж, вул. Новгород-Сіверська, 2 (ЗОШ І-ІІІ ст. ім. П.Куліша).
- Миронівка, вул. Мира, 5 (школа).
- Клишки, вул. Калинова, 1 (школа).
- Богданівка, вул. Зоряний шлях, 124 (школа).
- Зноб-Новгородське, вул. Озерна, 2 (36 державний пожежно-рятувальний пост).
- Зноб-Новгородське, вул. 30 Років Перемоги, 11 (ЦНАП).
- Ямпіль, вул. Гагаріна, 7 (9 державна пожежно-рятувальна частина).
- Ямпіль, бульвар Ювілейний, 1 (Центр ОМС).
- Свеса, вул. Неплюєва, 7 (32 державний пожежно-рятувальний пост).
- Глухів, вул. Есманьський шлях, 50 (10 державна пожежно-рятувальна частина).
- Глухів, вул. Спаська, 34 (ГУ НП).
- Дружба, вул. Гнибиди, 3 (Центр ОМС).
- Середина-Буда, вул. Сумська, 42 (11 державна пожежно-рятувальна частина).
- Середина-Буда, вул. Вокзальна, 2 (ГУ НП).
- Есмань, вул. М.П. Василенка, 28 (34 державний пожежно-рятувальний пост).
- Есмань, вул. ім. М.П. Василенка, 19 (Центр ОМС).
- Шалигине, вул. Озерна, 6 (35 державний пожежно-рятувальний пост).
- Шалигине, вул. 40 років Перемоги, 11 (Центр ОМС).
- Ямпіль, вул. Спасо-Преображенська, 15 (ГУ НП).
Які послуги доступні у Пункті незламності / Інфографіка 24 каналу
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