Здебільшого Пункти незламності на Сумщині відкрили в адмінбудівлях. В ОВА запевняють, що у них є тепло, світло та вода. Детальніше розповідає 24 канал.

Важливо По-новому відображатимуться на карті: як тепер знайти "Пункти Незламності"

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький зазначив, що Пункти незламності працюють цілодобово, а послуги надаються безкоштовно. Жителям області радять перевірити, де розташовані найближчі Пункти, аби за потреби якнайшвидше отримати допомогу.

  • вул. Ковпака, 2 (Група спеціально призначеної техніки "Загін технічної служби"),
  • вул. Ковпака, 13,
  • вул. Робітнича, 69 (1 державна пожежно-рятувальна частина),
  • вул. Горького, 51 (3 державна пожежно-рятувальна частина),
  • вул. Горького, 21 (Центр ОМС),
  • вул. Сергія Табали (Сєвєра), 70 (2 державна пожежно-рятувальна частина),
  • вул. Першотравнева, 21 (ГУ НП),
  • вул. Степана Бандери, 11 (ГУ НП),
  • вул. Г. Кондратьєва, 25/1 (ГУ НП),
  • вул. Привокзальна, 1 (залізничний вокзал),
  • вул. Л. Українки, 23 (школа № 7),
  • вул. Кооперативна, 1 (точка видачі "Розетка", можливість підзарядити телефон),
  • вул. Харківська, 2/1 (точка видачі "Розетка", можливість підзарядити телефон),
  • вул. Прокоф'єва, 37 (АЗК Amic Energy, можливість підзарядити телефон),
  • вул. Сумсько-Київских дивізій, 20 (магазин "АТБ", можливість підзарядити телефон),
  • вул. Героїв Крут, 25/1 (АЗК Amic Energy, можливість підзарядки телефона),
  • вул. Г. Кондратьєва, 76 (школа імені Косаренка),
  • вул. Даргомижського, 3 (школа №9),
  • вул. Робітниче селище, 14 (Центр реінтеграції бездомних осіб),
  • вул. Леваневського, 8 (школа № 18),
  • вул. Іллінська, 97 (районна державна адміністрація),
  • вул. Пушкіна, 56 (школа № 15),
  • вул. Заливна, 25 (школа № 29),
  • вул. Олега Балацького, 32 (школа № 21),
  • вул. Інтернаціоналістів, 15,
  • вул. М.Лушпи, 18 (школа № 17),
  • вул. Харківська, 35,
  • вул. Харківська, 43.

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  • Ворожба, вул. Крамарівка, 1 (30 державний пожежно-рятувальний пост).
  • Ворожба, Центральна, 22 (ліцей),
  • Білопілля, вул. Макаренка, 5 (6 державна пожежно-рятувальна частина),
  • Білопілля, вул. Макаренка, 15 (ліцей № 1),
  • Білопілля, вал. Старопутивльська, 38 (Центр ОМС),
  • Білопілля, вул. Макаренка, 2 (магазин "АТБ", можливість підзарядити телефон),
  • Білопілля, вул. Соборна, 78 (ВП №1 Сумського РУП ГУ НП),
  • Степанівка, вул. Кооперативна, 5 (27 державний пожежно-рятувальний пост),
  • Степанівка, вул. Центральна, 44 (дитячий садочок "Орлятко"),
  • Степанівка, вул. Спасьонова, 61 (дитячий садочок "Жайворонок"),
  • Низи, вул. Цукровиків, 17 (26 державний пожежно-рятувальний пост),
  • Хотінь, вул. Кооперативна, 18 (25 державний пожежно-рятувальний пост),
  • Хотінь, вул. Шкільна, 10 (ліцей),
  • Миропілля, вул. Харківська, 1 (28 державний пожежно-рятувальний пост),
  • Краснопілля, вул. Сумська, 33 (4 державна пожежно-рятувальна частина),
  • Краснопілля, вул. Сумська, 4 (ліцей № 2),
  • Краснопілля, вул. Мезенівська, 2 (Центр ОМС),
  • Краснопілля, вул. Перемоги, 1 (ліцей № 1),
  • Річки, вул. Центральна, 6 (Центр ОМС),
  • Лебедин, пл. Соборна, 11 (5 державна пожежно-рятувальна частина),
  • Лебедин, вул. Шевченка, 12 (ВП №3 Сумського РУП ГУ НП),
  • Лебедин, вул. Героїв Майдана, 18 (ЗОШ І-ІІІ ст. № 1),
  • Лебедин, вул. Сумська, 9 (ЗОШ І-ІІІ ст. № 7),
  • Лебедин, вул. Сумська, 12 (Центр ОМС),
  • Миколаївка, бульвар Свободи, 2 (Центр ОМС),
  • Улянівка, вул. Центральна, 10 (29 Державний пожежно-рятувальний пост),
  • Миколаївка, вул. Шевченка, 67 (Центр ОМС),
  • Нижня Сироватка, вул. Сумська, 167 (Центр ОМС),
  • Кияниця, вул. Центральна, 9 (старостат).

Пункти незламності в Україні: дивіться карту

  • Павлівка, вул. Центральна, 9 (13 Державний пожежно-рятувальний пост).
  • Чупахівка, вул. Зарічна, 17 (40 державний пожежно-рятувальний пост).
  • Чупахівка, вул. Воздвиженська, 53 (Центр ОМС).
  • Кириківка, вул. Широка, 47а (41 державний пожежно-рятувальний пост).
  • Лутище (14 державний пожежно-рятувальний пост).
  • Тростянець, вул. Вознесенська, 45 (24 державна пожежно-рятувальна частина).
  • Тростянець, вул. 40-ї армії, 10 (залізничний вокзал).
  • Тростянець, вул. Благовіщенська, 34 (ГУ НП).
  • Кириківка, вул. Широка, 47а (41 державний пожежно-рятувальний пост).
  • Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 2 (23 державна пожежно-рятувальна частина).
  • Велика Писарівка, вул. Незалежності, 9 (Центр ОМС).
  • Велика Писарівка, вул. Шкільна, 6 (ліцей ім. О. Середи).
  • Велика Писарівка, вул. Незалежності, 10 (ГУ НП).
  • Охтирка, вул. Короленка, 2 (ЗОШ І-ІІ ст. № 9).
  • Охтирка, вул. Сумська, 225 (ЗОШ І-ІІІ ст. № 11).
  • Охтирка, вул. Армійська, 107 (ЗОШ І-ІІІ ст. № 5).
  • Охтирка, вул. Армійська, 76 (пункт ДСНС).
  • Охтирка, вул. Армійська, 89 б (магазин "АТБ", можливість підзарядити телефон).
  • ️Охтирка, вул. Сумська, 4 (ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Б. Д. Антоненка-Давидовича).
  • Охтирка, вул. Київська, 45а (ДНЗ "Казка").
  • Охтирка, вул. Київська, 21 (ДНЗ "Росинка").
  • Охтирка, пров. Лісний, 1 (ДНЗ "Сонечко").
  • Охтирка, пр. Друкарський, 6 (Центр розвитку дитини "Калинка").
  • Охтирка, вул. Паркова, 1 (пункт ДСНС).
  • Охтирка, вул. Незалежності, 29 (ГУ НП).
  • Охтирка, вул. Транспортна, 6 (37 державний пожежно-рятувальний пост).
  • Охтирка, вул. Чкалова, 4 (22 державна пожежно-рятувальна частина).
  • Ромни, вул. Г. Мазепи, 5 (19 державна пожежно-рятувальна частина).
  • ️Ромни, вул. Коржівська, 107 (ГУ НП).
  • Ромни, вул. Гетьмана Мазепи, 55 (садок №9 "Фіалка").
  • Ромни, бульвар Свободи, 1 (Роменська РВА).
  • Ромни, бульвар Шевченка, 2 (пункт ДСНС).
  • Ромни, вул. Коржівська, 44а (ВПУ № 14).
  • Ромни, вул. Соборна, 33 (ліцей № 2).
  • Ромни, вул. Іллінська, 15 (ліцей № 1).
  • Ромни, вул. Троїцька, 94 (школа № 8).
  • Пустовійтівка, 4 провулок Центральної, 4 (Будинок культури).
  • Андріяшівка, вул. Соборна, 6 (Центр ОМС).
  • Анастасівка (12 державний пожежно-рятувальний пост).
  • Липова Долина, вул. Роменська, 27 (21 державна пожежно-рятувальна частина).
  • Липова Долина, вул. Роменська, 45 (ДНЗ "Веселка").
  • Недригайлів, вул. Щебетунів, 1 (20 державна пожежно-рятувальна частина).
  • Недригайлів, вул. Сумська, 4 (Центр ОМС).
  • Недригайлів, вул. Шмідта, 28 (Недригайлівський ВПУ).
  • Недригайлів, вул. Незалежності, 17 ( ГУ НП).
  • Терни, вул. Заводська, 32 (39 державний пожежно-рятувальний пост).
  • Липова Долина, вул. Полтавська, 14 (ГУ НП).
  • Липова Долина, вул. Роменська, 45 (ДНЗ "Веселка").
  • Гаї, вул. Конотопська, 65 (центр позашкільної освіти).
  • Вільшана, вул. Київський шлях, 1а (сільська рада).
  • Коровинці, вул. Київська, 41 (сільська рада).
  • Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 92 (15 державна пожежно-рятувальна частина).
  • Конотоп, вул. Миру, 1 (ГУ НП).
  • Конотоп, вул. Володимира Великого, 32 (ДНЗ "Ялинка").
  • Конотоп, вул. Б.Хмельницького, 53 (ДНЗ "Райдужний").
  • Конотоп, вул. Прорізна, 14 (ДНЗ "Веселка").
  • Конотоп, вул. Соборна, 23 (Центр ОМС).
  • Конотоп, пл. Миру (пункт ДСНС).
  • Конотоп, вул. Драгомирова, 18 (Станція юних натуралістів).
  • Конотоп, вул. Вирівська, 50 (пункт ДСНС).
  • Дубов'язівка, вул. Трудова, 33 (38 державний пожежно-рятувальний пост).
  • Дубов'язівка, вул. В.Глуховця, 8 (Центр ОМС)
  • Кролевець, вул. Ярмаркова, 1 (17 державна пожежно-рятувальна частина).
  • Кролевець, пл. Миру, 1 (Центр ОМС).
  • Кролевець, вул. Грушевського, 21 (ГУ НП).
  • Путивльська ТГ, м. Путивль, вул. Благовіщенська, 5 (16 державна пожежно-рятувальна частина).
  • Путивль, пр-кт І.Путивльського, 79 (Ліцей №2).
  • Путивль, вул. Першотравнева, 84 (Центр ОМС).
  • Путивль, пр-кт І.Путивльського, 42 (ВП №2 Конотопського РВП ГУ НП).
  • Буринь, вул. Лесі Українки, 7 (18 дежавна пожежно-рятувальна частина).
  • ️Буринь, вул. Д.Бєдного, 2 (ГУ НП).
  • Буринь, вул. Центральна, 41 (школа №3).
  • Попівка, вул. Перемоги, 120 (Будинок культури (за іншими даними - вул. Заводська, 21).
  • Бочечки, вул. Тракторна, 2 (Центр ОМС).
  • Шостка, вул. Свободи, 79 (7 державна пожежно-рятувальна частина).
  • Шостка, вул. Свободи, 53 (пункт ДСНС).
  • Шостка, пров. Ясна Поляна, 3 (8 державна пожежно-рятувальна частина).
  • Шостка, вул. Свободи, 67 (ГУ НП).
  • Шостка, вул. Шкільна, 2 (школа № 6).
  • Шостка, вул. Матросова, 1 (школа № 7).
  • Шостка, Сумська, 2 (школа № 9).
  • Шостка. вул. Слобідська, 40 (відділення № 2 терцентру надання соціальних послуг).
  • Шостка, вул. Горького, 4а (адмінбудівля № 1 терцентру надання соціальних послуг).
  • Шостка, вул. Онупрієнка, 17а (житловий багатоквартирний будинок).
  • Шостка, вул. Некрасова, 20а (житловий багатоквартирний будинок).
  • Шостка. вул. Прорізна 12а (житловий багатоквартирний будинок).
  • Шостка, вул. 6 Гвардійської Дивізії, 2 (житловий багатоквартирний будинок).
  • Шостка, вул. Шевченко, 21 (житловий багатоквартирний будинок).
  • Шостка. вул. Марата, 47 (житловий багатоквартирний будинок).
  • Шостка, вул. Заводська, 30 (школа № 4).
  • Вороніж, вул. Київська, 2 (31 державний пожежно-рятувальний пост).
  • Вороніж, вул. Новгород-Сіверська, 2 (ЗОШ І-ІІІ ст. ім. П.Куліша).
  • Миронівка, вул. Мира, 5 (школа).
  • Клишки, вул. Калинова, 1 (школа).
  • Богданівка, вул. Зоряний шлях, 124 (школа).
  • Зноб-Новгородське, вул. Озерна, 2 (36 державний пожежно-рятувальний пост).
  • Зноб-Новгородське, вул. 30 Років Перемоги, 11 (ЦНАП).
  • Ямпіль, вул. Гагаріна, 7 (9 державна пожежно-рятувальна частина).
  • Ямпіль, бульвар Ювілейний, 1 (Центр ОМС).
  • Свеса, вул. Неплюєва, 7 (32 державний пожежно-рятувальний пост).
  • Глухів, вул. Есманьський шлях, 50 (10 державна пожежно-рятувальна частина).
  • Глухів, вул. Спаська, 34 (ГУ НП).
  • Дружба, вул. Гнибиди, 3 (Центр ОМС).
  • Середина-Буда, вул. Сумська, 42 (11 державна пожежно-рятувальна частина).
  • Середина-Буда, вул. Вокзальна, 2 (ГУ НП).
  • Есмань, вул. М.П. Василенка, 28 (34 державний пожежно-рятувальний пост).
  • Есмань, вул. ім. М.П. Василенка, 19 (Центр ОМС).
  • Шалигине, вул. Озерна, 6 (35 державний пожежно-рятувальний пост).
  • Шалигине, вул. 40 років Перемоги, 11 (Центр ОМС).
  • Ямпіль, вул. Спасо-Преображенська, 15 (ГУ НП).

Які послуги доступні у Пункті незламності / Інфографіка 24 каналу

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