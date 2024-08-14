На Львовщине откроют дополнительный пункт пропуска с Польшей: где и когда он заработает

На Львовщине в течение двух дней будет функционировать дополнительный пограничный переход "Корчмин – Стаивка". Он будет действовать в течение 16 и 17 августа.

Открытие временного перехода приурочено к проведению Европейских дней добрососедства.

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Временный переход с Польшей

Временный пограничный переход будет работать в пятницу, 16 августа, и субботу, 17 августа, с 9:00 до 20:00. Переход открывается в Белзской общине.

Посетить Европейские дни добрососедства 2024 приглашает Белзский городской совет, Гмина Ульхувек, приход Рождества Пресвятой Богородицы (Люблин),

– говорится в сообщении Львовского облсовета.

Также чиновники поделились графиком запланированных мероприятий к Европейским дням добрососедства.

График мероприятий к дням добрососедства / фото Львовского областного совета

К слову, ранее ГПСУ сообщали, что с 12 августа Польша начинает ремонтные работы на пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская", что может вызвать задержки движения. Пограничники просят граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.