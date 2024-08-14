Відкриття тимчасового переходу приурочено до проведення Європейських днів добросусідства.

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Тимчасовий перехід з Польщею

Тимчасовий прикордонний перехід працюватиме у пʼятницю, 16 серпня, та суботу, 17 серпня, з 9:00 до 20:00. Перехід відкривається у Белзькій громаді.

Відвідати Європейські дні добросусідства 2024 запрошує Белзька міська рада, Гміна Ульхувек, парафія Різдва Пресвятої Богородиці (Люблін),

– йдеться в повідомленні Львівської облради.

Також посадовці поділилися графіком запланованих заходів до Європейських днів добросусідства.

Графік заходів до днів добросусідства / фото Львівської обласної ради

До слова, раніше ДПСУ повідомляли, що з 12 серпня Польща розпочинає ремонтні роботи на пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська", що може спричинити затримки руху. Прикордонники просять громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.