Пункты управления, понтонная переправа и много живой силы: успехи авиации и артиллерии ВСУ

Авиация Сил обороны Украины почти 20 раз ударила по врагу. Также наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили, по меньшей мере, беспилотник и российскую ракету.

Соответствующую информацию сообщил Генштаб по состоянию на 18:00 10 сентября. Там также сообщили, что россияне пытались сорвать наступление наших войск на отдельных направлениях.

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ВСУ уничтожили личный состав, технику и пункты управления оккупантов

В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники противника, а также складам боеприпасов,

– сообщил Генштаб.

Добавили также, что подразделения противовоздушной обороны:

уничтожили вражеский беспилотник;

а также сбили авиационную ракету Х-59 в воздушном пространстве Днепропетровской области.

"Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, огневому поражению пунктов управления, живой силы и боевой техники, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника", – сообщил Генштаб.

Более того, в течение 10 сентября украинская артиллерия поразила:

два пункта управления врагов;

восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника;

а также вражескую понтонную переправу.

У врага большие потери

Только за 9 сентября россияне потеряли 350 единиц личного состава. С 24 февраля – уже 52 250 захватчиков, а также более 2 тысяч танков, 239 самолетов и 212 вертолетов.

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