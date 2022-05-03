Пупок у России развязался еще 24 февраля: какие два города ей не удастся отгрызть от Украины

За прошедшие сутки по территории Украины применили ракеты Х-59, Х-101, Х-555, П-800 и "Точка-У". Похоже, что российские оккупанты окончательно дошли до стадии неприкосновенного запаса ракет 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и крылатых ракет "Калибр" и используют советские запасы.

Ракеты – в дефиците, но на Украину их не жалеют

Примечательно, что в Одессе и Одесской области в основном ведется применение П-800, а вчера были задействованы Х-555. В Киеве закончились "Искандеры", в Одессе закончатся П-800.

Рекомендуем Ядерная потенция Путина: стоит ли бояться Украине и миру "Посейдонов" и "Сарматов"

Почему Юг рашистам не по зубам

Николаев и Одесса могут спать спокойно. Ну как спать спокойно… Это образно. Обстрелы ведь не прекратятся. Но речь идет именно о намерении оккупировать Николаевскую и Одесскую области.

Российские оккупанты испытывают острую нехватку человеческих ресурсов для этих целей. Эта нехватка – от 30 до 40 тысяч лиц, которые должны участвовать в наступлении на Николаев и Одессу. Именно в наступлении, а не содержании территории Херсонской области и следующих территорий.

Достойно внимания Путин превратился в монстра

Такого количества резервных и новых батальонно-тактических групп у них нет. Самая опасная группа из всех имеющихся зафиксирована в приграничных с Украиной районах Белгородской области – 17 БТГр из состава 1 танковой армии Западного военного округа и Восточного военного округа. Но читайте правильно, а не то, что хочется – самая опасная группа из всех существующих.

Сухопутный коридор они в Приднестровье захотели. А пупок не развяжется? Хотя он развязался еще 24 февраля.

Актуальное – во время ракетного удара по Одессе погиб подросток, спасший пожилых соседей: смотрите видео