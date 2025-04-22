Резерв+ теперь будет присылать пуш-уведомления, если человека подали в розыск
- Министерство обороны Украины запустило новую версию мобильного приложения Резерв+, которая будет присылать push-уведомления о розыске военнообязанных.
- По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, это поможет избежать неожиданностей на блокпосте или границе.
Министерство обороны Украины запустило новую версию мобильного приложения Резерв+. Теперь военнообязанные будут получать push-уведомления, если их подали в розыск или сняли с него.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерину Черногоренко.
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Какие новые функции доступны в Резерв+
Екатерина Черногоренко сообщила, что версия приложения Резерв+ 1.6.0 уже доступна для пользователей.
По ее словам, теперь Резерв+ будет присылать push-уведомления, если военнообязанного подали в розыск или сняли с него.
Чтобы вы не узнали о своем статусе неожиданно на блокпосте или на границе. Это об уважении к людям, прозрачности действий государства,
– объяснила Черногоренко.
Заместитель министра обороны также добавила, что в новой версии приложения Резерв+ появилось еще несколько полезных функций.
Напомним, уже этим летом военнообязанные в Украине смогут оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой. К тому же для граждан, которые уже проходят военную службу, но до сих пор имеют такой штраф, предусмотрено полное освобождение от его уплаты.