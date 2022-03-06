"Пушечное мясо": после оказания помощи оккупантов сразу перемещают на линию столкновения

6 марта 2022 , 09:19
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Российские оккупанты после оказания первой медицинской помощи сразу перемещаются на линию боевого столкновения для дальнейших боевых действий. Все происходит в сопровождении вооруженного конвоя.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. В то же время оккупантов, получивших незначительные телесные повреждения, даже не принимают в больницы из-за отсутствия свободных мест.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

"После оказания первой медицинской помощи их (оккупантов – 24 канал) в сопровождении вооруженного конвоя из регулярных войск вооруженных сил России перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в роли "пушечного мяса", – рассказали в Генштабе." 

Следует отметить, что с начала нападения России на Украину количество жертв среди личного состава врага составляет ориентировочно 11 тысяч человек. 

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Автор: Тетяна Кійовська