"Пушечное мясо", террористы-наемники и заключенные: как Россия проводит тайную мобилизацию
Армия оккупантов терпит в Украине огромные потери и требует многочисленного пополнения. Поэтому россияне бросают в бой глубокие резервы и мобилизуют всех, кого могут.
1 апреля 2022 года в России начнется весенний призыв в армию. Кремлевские власти боятся, что война против Украины якобы "не повлияет на специфику и особенности этого процесса". Но Путин и его стая, как всегда, врут. Уже много фактов, что Минобороны России под прикрытием призыва продолжит уже давно начатую скрытую мобилизацию.
Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны
БАРС
Еще в августе – сентябре 2021 года Россия запустила проект БАРС (абревиатура – "Боевой армейский резерв страны"), действовавший параллельно с уже имеющимися срочными и контрактными наборами в армию. Россияне не открывали информацию о точном количестве "барсов" (по данным украинской разведки – их около 100 тысяч), но бравурно сообщали, что все они получали денежное обеспечение (даже находясь в резерве) с сохранением места работы и среднего заработка, а также участвовали в военном собрании.
18 февраля, менее чем за неделю до коварного нападения на Украину, Путин подписал указ об очередном созыве резервистов на собрание. Многие из них затем присоединились к контрактникам и срочникам, которые отправились на "учения" в Украину.
У "второй армии мира" все идет не по плану / Фото из архива 24 канала
Хаотическая мобилизация
Планируя нападение, россияне были уверены, что имеющегося оккупационного контингента хватит для "блицкрига". Но, понеся значительные потери уже в первые дни войны, начали прозревать и подтягивать ближайшие резервы.
Но потом и их оказалось мало, поэтому в середине марта Россия стала собирать новое подкрепление. Сейчас это выглядит как хаос с элементами паники. Судите сами – Минобороны России перебрасывает в Украину профессиональных военных с Севера, Сибири и Дальнего Востока (в частности, морпехов Северного и Тихоокеанского флота), а также мобилизует… кредитных должников, алиментщиков (логика – воюй и получишь освобождение от выплат) и заключенных.Последних набирают с помощью уже упомянутой программы БАРС, сообщает Главное управление разведки МО Украины. В частности, около 100 преступников из колонии "Чернокозово" (Чечня) уже готовятся к отправке на фронт. Все они осуждены по тяжким уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков). Но при возвращении живым после участия в боевых действиях им обещают полную амнистию.
К теме Разведка получила списки морпехов из Владивостока, которые воюют в Украине
Что касается будущих призывников, то им оккупанты также готовят незавидную судьбу. Минобороны России сообщило, что в трех областях, граничащих с Украиной (Курской, Брянской, Белгородской), набор необходим для того, чтобы обеспечить "готовность военных формирований" для войны с Украиной. То есть по всей вероятности неподготовленных призывников начнут посылать на гибель...
Указ об особенностях весеннего призыва 2022 года / Изображение из телеграм-канала Антона Геращенко
На войну Россия отправляет мясо 2004 года рождения. Это полный провал "блицкрига" и переход на сталинский формат ведения войны – заброс "мясом",
– объяснил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Насколько действенной, а точнее – не действенной (!), будет подобная мобилизация – покажет время. Но уже сейчас украинские силовики фиксируют массовые сдачи в плен, в первую очередь срочников и принудительно мобилизованных.
Откуда еще россияне могут черпать так необходимый им кадровый резерв? Частично они уже раскрыли свои карты.
"Пушечное мясо" из Донбасса
Еще до начала нападения России на Украину, в террористических квазиреспубликах на Донбассе началась массовая мобилизация "всех, кто может держать автомат", которая продолжается и по сей день. Руководители непризнанных псевдореспублик объясняют "мобилизационную" охоту за мужчинами на улицах городов и поселков и принудительный призыв студентов тем, что Украина якобы собирается напасть на временно оккупированную часть Донбасса.
Но очевидно, что таким образом Россия просто собирала "пушечное мясо". С начала войны "вынужденных ополченцев" первыми отправляют в атаку на украинские позиции, а уже за ним следуют "бравые террористы и российские освободители". Так жители Донбасса платят своей кровью за имперские амбиции Путина и его прихвостней в "ЛДНР".
Оккупанты используют мобилизованных из ОРДЛО как "пушечное мясо" для выявления огневых позиций ВСУ. Сформированные таким образом подразделения отличаются крайне низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием,
– сообщило ГУР МО Украины.
На временно оккупированной территории Донбасса продолжается принудительная мобилизация / Фото из архива 24 канала
Принуждение крымских татар
Циническую принудительную мобилизацию Россия устроила и во временно оккупированном Крыму. Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова заявила, что россияне начали призывать в армию крымских татар, угрожая применить наказание к их родным.
Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать из территории полуострова через Россию, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта,
– отметила она.
Денисова также напомнила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом.Согласно статье 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения, во время войны запрещается оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть оказывающихся под властью стороны конфликта или оккупационного государства служить в его вооруженных или вспомогательных силах.
Меджлис крымскотатарского народа пообещал помощь жителям оккупированного Крыма, если их призывают служить в армии России. Ее смогут предоставить, если те пересекут границу и окажутся в Украине.
Как только вы окажетесь за пределами России, немедленно связывайтесь в социальных сетях со мной или с другими членами Меджлиса, находящимися на материковой части территории Украины,
– обратился к крымчанам председатель Меджлиса Рефат Чубаров.
"Флагоносцы" для ТВ
Показательной "картинкой" российского вторжения в Украину стало перекидывание бойцов и техники из Абхазии и Южной Осетии, временно оккупированных грузинских территорий. Этот процесс пропагандисты подают под соусом – "все народы воюют против фашистов". При этом на российском ТВ показывают два танка, которые катаются в Мелитополе с флагами Южной Осетии.
Ненадежные наемники
Кто действительно мог бы усилить оккупационные войска России, так это наемники Ближнего Востока и Африки (в частности, сирийцы и ливийцы). Там много воинов, которые годами "живут войной" и имеют большой опыт боевых действий, в частности, в условиях города (Россия не покидает надежду захватить крупнейшие центры Украины).
Оккупанты хотят привлечь наемников к войне в Украине / Фото из архива 24 канала
Но захватчики не спешат активно привлекать этих наемников. Потому что те хоть и соглашаются воевать, но в любой момент могут… сложить оружие и сдаться украинцам. Ведь их главная цель – отнюдь не идеологическая борьба с "мировым фашизмом-империализмом" (как это пытаются подать в России), а просто желание заработать деньги и по случаю сбежать в Европу и затем забрать туда своих родных и близких.
Обратите внимание Кадыров снова придумывает байки о своем пребывании в Мариуполе
Ставка на "Хезболла"
А вот на кого могут точно полагаться россияне, так это на наемников вооруженной группировки "Хезболла", которых во всем цивилизованном мире считают террористами.По информации западных медиа, оккупанты предлагают им за участие в войне против Украины зарплату 1 500 долларов в месяц. И вроде бы 800 бойцов "Хезболла" уже согласились воевать, и первая группа (200 человек) должна была прибыть из Дамаска на белорусскую авиабазу в Гомельской области уже 29 марта.
Что ж, украинские воины готовы встретить огнем незваных гостей с Востока. Как это уже было, например, с кадыровцами, которых полностью разбили под Киевом.
Также интересно – В Сумской области 300 российских солдат отказались воевать и поехали обратно на танках: смотрите видео