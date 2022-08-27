пушилин лично просил убить нескольких защитников "Азовстали"

Главарь боевиков на временно оккупированной территории Донецкой области денис пушилин лично требовал убить нескольких украинских военных. Речь идет о защитниках "Азовстали".

Об этом 24 каналу стало известно благодаря письму, которое на нашу рабочую почту прислал мужчина, представившийся одним из добровольцев квазиреспублики.

Обратите внимание Крысы готовятся бежать: пушилин хотел заработать, сливая ВСУ координаты российских складов – фото

Украинские герои не дают покоя ни оккупантам, ни боевикам

Об убийстве украинских героев денис пушилин просил в разговоре с боевиком по прозвищу "Кабан" – василием бовсуновским, бывшим сотрудником украинских спецслужб, который, по данным СБУ, после начала АТО предал Украину и перешел на сторону боевиков, которые впоследствии назначили его командиром одного из подразделений террористов.

О ком именно шла речь – неизвестно. Человек, который прислал нам письмо на рабочую почту не уточнял имен воинов и причин этого поступка пушилина.

Однако можно сказать точно, что украинские герои, которыми восхищается вся наша страна, не дают покоя не только россиянам, но и боевикам.

Тем временем пушилин "сливает" координаты складов

В мае 2022 года после тяжелых боев на заводе "Азовсталь" наши воины выполнили приказ о выходе с территории завода для дальнейшего возвращения в Украину с помощью процедуры обмена пленными. Тогда с завода вышли 2,5 тысячи украинских героев. С тех пор в Украину удалось вернуть 144 военных, которые были тяжело ранены.

Кроме этой информации, в письме находились и фото с телефона пушилина, подлинность которых подтвердили источники 24 канала в разведке. Главарь боевиков вместе с одним из "депутатов" недореспублики владиславом бердичевским решил подзаработать на том, чтобы сдавать Украине позиции складов на Востоке и на Юге.

Сами террористы сошлись во мнении, что рано или поздно кремль проиграет, поэтому существование недореспублики и самих боевиков обречено. Вопрос только в том, когда придет крах.

На фоне точных ударов ВСУ 23 июля боевик пушилин окончательно решил "сливать" координаты. Уже 25 июля пушилин сообщил бердичевскому, что якобы имеет контакты с представителем Украины, который предложил ему по 500 тысяч долларов за информацию о складах россиян. Однако после слива данных, который мог состояться 29 июля, связи пушилина оборвались.

24 канал обратился за официальным комментарием по поводу "зради" пушилина в украинские спецслужбы. Нам пообещали предоставить всю информацию после проверки. Однако наши источники заверили, что сотрудничество пушилина с ВСУ очень сомнительно, ведь украинская разведка и разведки стран-партнеров работают эффективно и информация о расположении складов известна всем.

Интересно – британская разведка объяснила вероятные причины усиления наступления россиян на Донбассе: смотрите видео