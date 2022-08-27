Про це 24 каналу стало відомо завдяки листу, який на нашу робочу пошту надіслав чоловік, який представився одним з добровольців квазіреспубліки.

Зверніть увагу Щури готуються тікати: пушилін хотів заробити, зливаючи ЗСУ координати російських складів – фото

Українські герої не дають спокою ні окупантам, ні бойовикам

Про вбивство українських героїв денис пушилін просив у розмові з бойовиком на прізвисько "Кабан" – василем бовсуновським, колишнім співробітником українських спецслужб, який, за даними СБУ, після початку АТО зрадив Україну й перейшов на бік бойовиків, які згодом "призначили" його командиром одного з підрозділів терористів.

Про кого саме йшла мова – невідомо. Чоловік, який надіслав нам лист на робочу пошту не уточнював імен воїнів та причин цього вчинку пушиліна.

Однак можна сказати точно, що українські герої, якими захоплюється вся наша країна, не дають спокою не лише росіянам, але й бойовикам.

Зверніть увагу! У травні 2022 року після надважких боїв на заводі "Азовсталь" наші воїни виконали наказ про вихід з території заводу для подальшого повернення до України за допомогою процедури обміну полоненими. Тоді з заводу вийшли 2,5 тисячі українських героїв. Відтоді до України вдалося повернути 144 військових, які були важко поранені.

Тим часом пушилін "зливає" координати складів

Крім цієї інформації, у листі були й фото з телефона пушиліна, автентичність яких підтвердили джерела 24 каналу в розвідці. Ватажок бойовиків разом з одним із "депутатів" недореспубліки владиславом бердичевським вирішив підзаробити на тому, щоб здавати Україні позиції складів на Сході та на Півдні.

Самі терористи зійшлися на думці, що рано чи пізно кремль програє, тому існування недореспубліки й самих бойовиків приречене. Питання лише в тому, коли прийде крах.

На тлі точних ударів ЗСУ 23 липня бойовик пушилін остаточно вирішив "зливати" координати. Вже 25 липня пушилін повідомив бердичевському, що нібито має якісь контакти з представником України, який запропонував йому по 500 тисяч доларів за інформацію про склади росіян. Однак після зливу даних, який міг відбутися 29 липня, зв'язки пушиліна обірвалися.

24 канал звернувся за офіційним коментарем щодо "зради" пушиліна до українських спецслужб. Нам пообіцяли надати всю інформацію після перевірки. Однак наші джерела запевнили, що співпраця пушиліна з ЗСУ дуже сумнівна, адже українська розвідка та розвідки країн-партнерів працюють ефективно й інформація про розташування складів відома геть усім.

Цікаво – британська розвідка пояснила ймовірні причини посилення наступу росіян на Донбасі: дивіться відео