В Донецке и Луганске устроили очередной бесчеловечный эксперимент

Гауляйтеры оккупированного Донбасса пушилин и пасечник объявили, что заблокировали Google. Понятное дело, что пойти на такой шаг они могли только по приказу своих кураторов из россии.

Так что в Донецке и Луганске, судя всему, происходит просто очередной бесчеловечный социальный эксперимент, который затем будет распространен уже на всю россию.

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Запрет на Google

Интернет они тоже, конечно, запретят. Не зря же стали показательно дружить с Северной Кореей.

Если вдуматься, то это конечно полнейший пизд*ц. Какой-то мразотный полип, промышлявший мошенничеством, с какого-то х*ра что-то запрещает жителям Мариуполя, Лимана, Волновахи, которые его не выбирали, ничего ему не поручали, и вообще не понимают, кто он им такой.

Важно Все более чем однозначно: задушат ли санкции путинскую россию

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