Тож у Донецьку та Луганську, зважаючи на все, відбувається просто черговий нелюдський соціальний експеримент, який потім пошириться уже на всю росію.

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Заборона на Google

Інтернет вони теж, звісно, заборонять. Не дарма стали показово дружити з Північною Кореєю.

Якщо вдуматися, це, звичайно, повний пизд*ць. Якийсь мразотний поліп, що промишляв шахрайством, з якогось х*ра щось забороняє жителям Маріуполя, Лимана, Волновахи, які його не обирали, нічого йому не доручали, і взагалі не розуміють, хто він їм такий.

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