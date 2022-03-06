Пушки были нацелены на город: под Николаевом ВСУ разбили вражескую артиллерию

Под Николаевом дислоцировалась колонна русской техники. Наша артиллерия уже уничтожила оккупантов.

Пушки были нацелены в сторону города. Российские захватчики планировали обстрелять Николаев.

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К счастью, наши защитники успели вовремя уничтожить вражескую артиллерию. Теперь все, что от нее осталось – руины и обломки.

Вот что осталось от наших "братьев", пришедших нас "спасать". Так бьет украинская артиллерия. А я предупреждал – не*уй шастать. Это все, что от вас осталось,

– сказал автор видео.

Смотрите видео с разбитой артиллерией оккупантов:

Отметим, что 6 марта в Министерстве внутренних дел заявили, что ситуация в Николаеве под контролем. Правоохранители активно разминируют неразорвавшиеся боеприпасы.

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