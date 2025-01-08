Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

К теме Приносят страшные разрушения: что известно о КАБах, которыми Россия атаковала Харьков

Что известно о пусках врагом КАБов по Днепропетровской области

В телеграм-канале Воздушных сил ВСУ 7 января около 23:12 появилось сообщение о пусках КАБов по Днепропетровской области.

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Днепропетровскую область,

– написали военные.

До этого на канале не было никаких сообщений об атаке этого региона авиационными бомбами. Поэтому можно утверждать, что россияне уже имеют возможность долетать своей авиацией до точек вблизи линии фронта, где эти средства поражения могут долетать до Днепропетровской области.

Сейчас оккупанты могут запускать свои управляемые авиационные бомбы с расстояния 40 – 60 или 70 – 80 километров от потенциального места поражения.

Стоит отметить, что сейчас, согласно карте Deep State, от ближайших мест линии фронта в Донецкой и Запорожской области до границ Днепропетровской области расстояние составляет лишь плюс-минус 7 километров. Поэтому авиационные средства поражения все же могут долетать до прилегающих территорий этого региона.



Линия фронта из Запорожской области до границ Днепропетровской области / Карта Deep State



Линия фронта из Донецкой области до границ Днепропетровской области / Карта Deep State

Пока в ОВА ничего не писали о последствиях от пусков управляемых авиационных бомб по Днепропетровской области. Какими именно типами авиабомб мог осуществить атаку враг также пока неизвестно.

К слову, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал в своем телеграм-канале, что в ночь на 6 января силы ПВО в регионе сбили 5 вражеских беспилотников. Прошло без погибших и пострадавших.