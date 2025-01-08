Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

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Що відомо про пуски ворогом КАБів по Дніпропетровщині

У телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ 7 січня близько 23:12 з'явилося повідомлення про пуски КАБів по Дніпропетровській області.

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Дніпропетровщину,

– написали військові.

До цього на каналі не було жодних повідомлень про атаку цього регіону авіаційними бомбами. Тому можна стверджувати, що росіяни вже мають можливість долітати своєю авіацією до точок поблизу лінії фронту, де ці засоби ураження можуть долітати до Дніпропетровської області.

Наразі окупанти можуть запускати свої керовані авіаційні бомби з відстані 40 – 60 або 70 – 80 кілометрів від потенційного місця ураження.

Варто зазначити, що наразі, згідно з мапою Deep State, від найближчих місць лінії фронту у Донецькій та Запорізькій області до кордонів Дніпропетровської області відстань складає лише плюс-мінус 7 кілометрів. Тому авіаційні засоби ураження все ж можуть долітати до прилеглих територій цього регіону.



Лінія фронту з Запорізької області до кордонів Дніпропетровської області / Карта Deep State



Лінія фронту з Донецької області до кордонів Дніпропетровської області / Карта Deep State

Наразі в ОВА нічого не писали про наслідки від пусків керованих авіаційних бомб по Дніпропетровській області. Якими самими типами авіабомб міг здійснити атаку ворог також поки що невідомо.

До слова, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав у своєму телеграм-каналі, що в ніч на 6 січня сили ППО у регіоні збили 5 ворожих безпілотників. Минулося без загиблих і постраждалих.