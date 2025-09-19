Россия обустроила пусковую площадку "Шахедов" вблизи Украины, – OSINT
- Россия обустроила пусковую площадку для дронов-камикадзе типа "Шахед" в 35 километрах от украинской границы.
- На фото видно складские помещения и стартовые рельсы для запуска дронов, которые регулярно атакуют Украину.
Россияне обустроили пусковую площадку для дронов-камикадзе "Шахед" неподалеку от украинской границы. Его построили всего в нескольких десятках километров от государственной границы.
OSINT-аналитик опубликовал снимок с пусковой установкой и ее расстоянием до границы с Украиной. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Брэди Африка.
Где Россия расположила новую площадку ударных дронов?
OSINT-исследователи обнаружили, что Россия построила новую пусковую площадку для дронов-камикадзе типа "Шахед". Объект расположен всего в 35 километрах от украинской границы.
Пусковые установки "Шахедов" в России / Фото Maxar с X Brady Africk
На обнародованных фото видно складские помещения и стартовые рельсы, предназначены для запусков ударных беспилотников, которые едва ли не ежедневно атакуют Украину.
В августе 2025 года в Брянской и Орловской областях Россия построила новые пусковые площадки для "Шахедов" вблизи украинской границы. Эксперты считают, что объекты попадают в зону досягаемости дальнобойных дронов и ракет.
В сентябре 2025 года стало известно об усилении ударов дронами по Украине. Бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала сообщил, что из-за нехватки пусковых площадок для массовых атак россияне расширяют возможности аэропортов на временно оккупированных территориях.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сказал в эфире 24 Канала, что на Западе часто путают боевые "Шахеды" с дронами-обманками. Он подчеркнул, что обманок Россия производит значительно больше, потому что они дешевле. Однако оккупанты еще не достигли производства 1000 боевых "Шахедов" в сутки.