Против одиозного Ильи Кивы открыли производство за "празднование" убийства Степана Бандеры со стрельбой. Однако следует признать, что такие действия нардепа только опускают пророссийскую партию и укрепляют патриотизм украинцев.

Об этом в эфире 24 каналу сказал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. Он считает, что психику Кивы нужно проверить.

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"Я считаю, что Кива – очень сильный фактор для ОПЗЖ. Я хочу, чтобы он был фронтменом этой политсилы. Чем дольше Кива в ОПЗЖ, тем больше маргинализируется эта партия. Чем выше позиция у Кивы в ОПЗЖ – это в интересах патриотического движения Украины", – объяснил журналист.

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Журналист заверил, что Кива, проклиная Бандеру и украинские национальные идеи, признался Владимиру Путину в любви.

Это не просто неадекватное поведение со стороны психиатрии. Это и использование огнестрельного оружия, которое нужно исследовать на предмет его законности,

– заявил Лещенко.

Он выразил надежду, что хоть в этом деле Кива будет наказан,

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