Пусть Господь дает силу сохранять единство, – Епифаний поздравил украинцев с Рождеством

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Глава ПЦУ упомянул в своем обращении, в частности, военных и врачей.

Как отметил Епифаний, каждый год Рождество становится для христиан новой радостью. Ею делятся в храмах, в кругу семьи, с сослуживцами в окопах и на дежурстве в больницах.

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Епифаний: Смысл и значение Рождества – вечно настоящее

Митрополит подчеркнул, что Рождество Христово объединяет всех в чувстве любви и благодарности к Господу за все его благодеяния. "Ведь несмотря на время и пространство, отделяющие нас от события рождения Христа, его смысл и значение остаются вечно сегодняшними", – отметил Епифаний.

Пусть Господь дает украинцам силу и мудрость сохранять единство, противостоять агрессору и достичь победы,

– добавил глава ПЦУ.

"А свет Рождества Христова пусть развеивает тревоги и скорби, наполняет сердца новой радостью", – подытожил митрополит Киевский и всей Украины.

Рождественское поздравление митрополита Епифания: смотрите видео

С Рождеством Христовым поздравил украинцев и глава УГКЦ Блаженнейший Святослав. В своем обращении он упомянул всех наших граждан, которые сейчас за границей. Глава УГКЦ пожелал нашей стране мира и радости.