Пусть это будет последнее горе, – Данилов объяснил, почему в Украине возник дефицит топлива

В Украине за последнее время возник дефицит топлива. Однако уже вскоре ситуация должна улучшиться.

Компании не рассчитали движение украинцев

О случившемся дефиците рассказал в эфире национального телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом сообщает 24 канал.

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Те компании, которые занимаются снабжением, к сожалению, не рассчитывали на патриотизм нашего населения, которое начало очень быстро возвращаться в свои дома. Перед 1 мая и Пасхой было большое количество людей, которые начали возвращаться, несмотря на просьбы пока не ехать,

– рассказал Данилов.

Поэтому случился ажиотажный спрос на топливо. Люди ехали домой, и им нужно было заправить свои автомобили.

Данилов призвал украинцев не забывать о том, что у нас идет война. И такие ситуации могут случаться. В то же время политик считает, что в ближайшее время все образуется и на АЗС будет необходимо количество топлива.

Также секретарь СНБО заверил, что впоследствии будет построен все разрушенные оккупантами АЗС на освобожденных территориях.

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"Все будет хорошо. Пусть это было последнее горе – что у нас есть проблемы с топливом", – подчеркнул чиновник.

Главное о дефиците топлива

В последние дни на АЗС Украины произошел дефицит горючего. Однако эксперты убеждены, что для важных категорий общества – армии и бизнеса, поставляющего товары – топлива хватит.

29 апреля в Министерстве экономики сообщили, что дефицит исчезнет через неделю. Однако цена на топлив может возрасти.

На ситуацию с дефицитом топлива повлияло и то, что российская армия разрушила в Украине около 20 нефтебаз и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Заметим, что Украина поставляет топливо преимущественно из Польши, Румынии и Словакии. Однако недавно среди импортеров появились и страны Западной Европы, ранее не поставлявшие нам нефть.

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