Компанії не розрахували рух українців
Про те, чому трапився дефіцит, розповів в ефірі національного телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Про це повідомляє 24 канал.
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Ті компанії, які займаються постачанням, на жаль, не розраховували на патріотизм нашого населення, яке почало дуже швидко повертатися до своїх домівок. Перед 1 травня та Великоднем була велика кількість людей, які почали повертатися, попри прохання поки не їхати,
– розповів Данілов.
Через це трапився ажіотажний попит на пальне. Люди їхали додому і їм потрібно було заправити свої автомобілі.
Данілов закликав українців не забувати про те, що у нас триває війна. І такі ситуації можуть траплятися. Водночас політик вважає, що найближчим часом все владнається і на АЗС буде необхідна кількість пального.
Також секретар РНБО запевнив, що згодом відбудують всі зруйновані окупантами АЗС на звільнених територіях.
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"Все буде гаразд. Хай це було останнє горе – що у нас є проблеми з пальним", – підкреслив чиновник.
Головне про дефіцит пального
- Останніми днями на АЗС України трапився дефіцит пального. Однак експерти переконані, що для важливих категорій суспільства – армії та бізнесу, який постачає товари – пального вистачить.
- 29 квітня у Міністерстві економіки повідомили, що дефіцит зникне за тиждень. Однак ціна на пальне може зрости.
Зауважимо, що Україна постачає пальне переважно з Польщі, Румунії та Словаччини. Однак нещодавно серед імпортерів з'явилися і країни Західної Європи, яка раніше не постачали нам нафту.
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