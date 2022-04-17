Пусть этот день даст надежду на мир – Кулеба поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Христиане западного обряда 17 апреля отмечают Пасху. С этим светлым праздником поздравил всех министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В соцсетях министр пожелал счастливого пасхального воскресенья тем, кто сегодня празднует. Он призвал людей объединиться в молитве о победе жизни над смертью.

Стоит прочесть Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой и пожелал мира

Кулеба пожелал возобновления мира на украинских землях

Пусть этот благословенный день даст надежду на восстановление мира на всех украинских землях, в городках и городах, на то, чтобы свет побеждал тьму,

– написал Кулеба.

Также с пасхальным поздравлением обратился к украинцам и президент Владимир Зеленский. Он искренне поблагодарил украинских защитников за то, что они защищают нашу землю.

Президент отметил, что Воскресение – это триумф добра над злом, правды над заблуждением. Зеленский убежден, что вместе украинцы победят, ведь правда на нашей стороне.

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