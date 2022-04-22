Пусть попробуют, – в Одесской ОВА прокомментировали возможное наступление из Приднестровья
Ранее в СНБО не исключали, что на Украину может быть наступление из непризнанного Приднестровья. Однако у них не хватит ни сил, ни средств.
Об этом в эфире 24 каналу сказал спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Внимание Россия цинично лжет, что на "Азовстали" нет гражданских, и обвиняет Украину в собственных преступлениях
Он отметил, что действительно раньше была определенная "демонстрация активности", вроде бы были какие-то приготовления к боевым действиям в том регионе. Однако сегодня этого всего нет.
Более того, как отметил спикер ОВА, там нет таких сил, которые смогут что-то организовать против Украины.
Опять же, ну пусть только попробуют несчастным контингентом, который там есть, двигаться в сторону Украины,
– сказал Братчук.
Впрочем, он добавил, что все риски учитывают и понимают. Так, жителей Приднестровья могут использовать для участия в диверсионно-разведывательных группах. Такое случалось и раньше. Однако их сразу задерживали.