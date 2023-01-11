Пусть с российским гражданством там и живут, – Зеленский о решениях о Медведчуке и приспешниках
Президент Владимир Зеленский прокомментировал лишение гражданства кума Путина Виктора Медведчука и его муртадов. Он подчеркнул, что они должны жить в том государстве, гражданство которого имели еще раньше.
Медведчук, Деркача, Казак и Кузьмин, вероятно, имели гражданство другого государства. Пусть с ним и остаются. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции во Львове, передает 24 канал.
Кстати Не последние такие решения, – Зеленский о лишении гражданства Медведчука и компании
Этих лиц лишили гражданства, согласно украинскому законодательству.
Пусть с российским гражданством живут в соответствующем государстве,
– подчеркнул президент.
Накануне в обращении Зеленский анонсировал, что это не последние решения. Однако сегодня отметил, что пока не может раскрыть детали. Этим занимаются соответствующие службы. О безопасности заботится СБУ.
Что этому предшествовало
Президент одобрил решение лишить гражданства Украины четырех человек:
- Деркача Андрея Леонидовича,
- Казака Тараса Романовича,
- Кузьмина Рената Равелиевича,
- Медведчук Виктор Владимирович.
Решение было одобрено на основе документов, подготовленных СБУ и Государственной миграционной службой.
Уже во время ближайшего заседания Верховная Рада избавит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных в Украине партий. Среди них – Медведчук и компания. После этого решение не будет обжаловаться в судах.