Пусть с российским гражданством там и живут, – Зеленский о решениях о Медведчуке и приспешниках

Президент Владимир Зеленский прокомментировал лишение гражданства кума Путина Виктора Медведчука и его муртадов. Он подчеркнул, что они должны жить в том государстве, гражданство которого имели еще раньше.

Медведчук, Деркача, Казак и Кузьмин, вероятно, имели гражданство другого государства. Пусть с ним и остаются. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции во Львове, передает 24 канал.

Кстати Не последние такие решения, – Зеленский о лишении гражданства Медведчука и компании

Этих лиц лишили гражданства, согласно украинскому законодательству.

Пусть с российским гражданством живут в соответствующем государстве,

– подчеркнул президент.

Накануне в обращении Зеленский анонсировал, что это не последние решения. Однако сегодня отметил, что пока не может раскрыть детали. Этим занимаются соответствующие службы. О безопасности заботится СБУ.

Что этому предшествовало

Президент одобрил решение лишить гражданства Украины четырех человек:

Деркача Андрея Леонидовича,

Казака Тараса Романовича,

Кузьмина Рената Равелиевича,

Медведчук Виктор Владимирович.

Решение было одобрено на основе документов, подготовленных СБУ и Государственной миграционной службой.

Уже во время ближайшего заседания Верховная Рада избавит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных в Украине партий. Среди них – Медведчук и компания. После этого решение не будет обжаловаться в судах.